Klopp lo silura, occasione per la Juve e non solo

Liverpool, Klopp pronto a silurarlo e a lasciarlo partire in estate: occasione per la Juventus e non solo

Tralasciando la stagione in cui subentrò a Brendan Rodgers nell’ottobre 2015, quella attuale è certamente l’annata più complicata per Jurgen Klopp da quando è alla guida del Liverpool.

Il tecnico tedesco è alle prese con una stagione particolarmente complicata. La vetta è lontana 19 punti e i ‘Reds’ sono a 7 punti dal Tottenham, quarto in classifica. La squadra è stata prematuramente eliminata in FA Cup e in EFL Cup (la Coppa di Lega) e la Champions è a forte rischio dopo la clamorosa sconfitta interna per 2-5 contro il Real Madrid. Risultati che tentennano e anche il futuro del tecnico, sotto contratto con gli inglesi fino al 2026, sembra addirittura essere a rischio. Nel frattempo però Klopp ha annunciato come sarà necessaria una vera e propria rivoluzione in estate: “Il club dovrà fare tanto mercato” ha annunciato in conferenza stampa.

Fabinho epurato da Klopp: occasione complicata per la Juve

Possibili quindi diversi addii. Già si è parlato di Naby Keita, che è stato accostato anche al Milan e il cui contratto in scadenza non verrebbe rinnovato.

Il guineano però non è il solo. Anzi, il ‘Mirror’ riferisce come uno dei pezzi forti del Liverpool di questi anni sia destinato a fare le valigie in estate. Si tratta di Fabinho, per cui Klopp avrebbe dato l’ok ad una cessione. Il brasiliano, apprezzato per la sua duttilità di giocare sia in mezzo al campo che in difesa, ha un lungo contratto con i ‘Reds’, fino al 2026, ma arrivato alla soglia dei 30 anni potrebbe essere ceduto per fare cassa.

Il contratto di Fabinho è appunto ancora molto lungo, ma potrebbe essere l’ultima occasione per il Liverpool per ricavare una cifra importante dalla sua cessione. Il giocatore ha avuto un calo di rendimento (nella stagione attuale, fino ad oggi, non ha ancora totalizzato né un gol né un assist) e per questo il club inglese pensa di metterlo sul mercato. Ecco allora che Fabinho potrebbe rappresentare un’occasione importante per molte società. Inevitabile che le grandi d’Europa possano interessarsi a lui: dalle altre big inglesi ai top club spagnoli, senza escludere Bayern Monaco e Psg. Inevitabile dunque che possa farlo anche la Juventus. I bianconeri, che con il Liverpool hanno tra l’altro un ottimo rapporto visto l’affare Arthur, sono in cerca di rinforzi in mediana e il brasiliano farebbe molto comodo ad Allegri. Certo, difficile che il Liverpool possa chiedere per lui una cifra inferiore ai 45-50 milioni di euro e questo potrebbe complicare l’eventuale assalto della società bianconera.