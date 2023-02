Svolta a Milano: Klopp ha già detto sì

Svolta in quel di Milano, Jurgen Klopp ha già detto sì: l’affare si può concretizzare in estate

Due gol segnati, tanti infortuni, pochi lampi e parecchi momenti bui. Sono decisamente più i bassi che gli alti quelli di Divock Origi alla sua prima stagione con la maglia del Milan.

L’attaccante belga è arrivato in estate a parametro zero dal Liverpool, ma finora non è riuscito ad avere un grande impatto alla sua prima avventura rossonera. Proprio da Liverpool però potrebbe arrivare uno dei nuovi volti della campagna acquisti rossonera per la stagione 2023/2024. Maldini e Massara, infatti, starebbero pensando di riprovare un Origi-bis.

Milan, obiettivo Keita a costo zero: per Klopp può partire

Il Milan starebbe infatti pensando, ad un anno di distanza, ad un altro colpo a costo zero da Liverpool, questa volta però per rafforzare il centrocampo.

Il nome in questione, infatti, è quello di Naby Keita. Il centrocampista della Guinea vedrà terminare il suo contratto con i ‘Reds’ alla fine di questa stagione e non sembrano esserci spiragli di rinnovo. Il calciatore può quindi cominciare a negoziare con altri club e scegliere la sua futura destinazione e il Milan resta in prima fila. Come sottolinea il ‘Daily Mirror’, Keita, acquistato nel 2018 dal Lipsia per 65 milioni di euro, sottolinea come il club meneghino sia molto vigile in merito alla situazione del centrocampista africano, per cui Klopp non è intenzionato a proporre offerte di rinnovo. Stando alle voci provenienti da Oltremanica, il Milan è pronto a farsi avanti, sfruttando la chance di acquistare il giocatore a zero e di poter usufruire del decreto crescita. I rossoneri dovranno fare i conti soprattutto con i club tedeschi: diverse società della Bundesliga infatti starebbero pensando a Keita, che proprio in Germania si era fatto notare al grande pubblico.