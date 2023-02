Annuncio UFFICIALE: maltempo in arrivo, il derby è stato rimandato

Non si disputerà come da calendario il derby in programma in questo fine settimana: il maltempo ha imposto il rinvio a data da destinarsi

Salta il derby causa maltempo. La decisione è stata comunicato questo venerdì con la data del match che sarà riprogrammata il prima possibile.

C’era grande attesa per la stracittadina con lo stadio completamente pieno e oltre settantamila biglietti venduti: Los Angeles Galaxay-Los Angeles Fc avrebbe dovuto sancire l’inizio della MLS, invece tutto è stato posticipato. Sabato 25 febbraio, infatti, è previsto forte maltempo a Pasadena, con la possibilità di nevicate consistenti. Ecco perché la MLS ha preferito rimandare il match a data da destinarsi.

La decisione è stata ufficializzata quest’oggi, anche se non è stato chiarito quale sarà la data in cui verrà recuperato il match. Si sa, invece, che gli oltre 70mila tifosi che hanno acquistato il biglietto potranno comunque assistere al match con il tagliando già comprato.

Mls, rimandato il derby di Los Angeles

Con il rinvio della sfida tra le due franchigie di Los Angeles, il primo match della MLS 2023 sarà quello tra Nashville e New York City.

Curiosità anche intorno al Toronto degli italiani Insigne e Bernardeschi. Per la squadra canadese il primo match stagionale è programmato per domenica 26 febbraio alle ore 1.30 italiane contro il Dc United. L’obiettivo per la formazione allenata da Bradley è sicuramente fare meglio dello scorso anno quando non riuscì a centrare la qualificazione ai playoff. Le due franchigie di Los Angeles, insieme a Philadelphia, Montreal e New York city sono le favorite alla vittoria finale, anche se la stagione americana è lunga ed aperta alle sorprese. Come quella della gara di esordio, rinviata per maltempo.