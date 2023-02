Scelta clamorosa: il nuovo allenatore è (anche) un cantante rock

Il ribaltone in panchina era inevitabile e ora è arrivato anche il verdetto riguardante il nuovo allenatore. Si tratta di un tecnico molto particolare

C’è una dimensione in cui calcio e musica si fondono, quasi come se fossero l’accesso per il magico, quello che va oltre al senso stretto di performance o competizione.

Se c’è una persona e un personaggio che in sé li incarna entrambi a ogni livello è sicuramente Gareth Ainsworth. È proprio lui che è stato scelto per sedere sulla panchina del QPR, club che milita in Championship e che ha bisogno assoluto di una svolta in classifica dopo i recenti risultati negativi e dato che occupo il 18esimo posto, ancora in piena lotta per non retrocedere. Il punto è che la scelta di Ainsworth, ormai ufficiale, porta con sé dei risvolti romantici e allo stesso tempo imprevedibili per chi non ha seguito da vicino il suo percorso.

La carriera di Ainsworth è un inno all’anti-conformismo

L’allenatore, infatti, ha legato molta della sua carriera al Wycombe, club magari sconosciuto ai più in Italia, ma che comunque ha portato a ottime promozioni e risultati storici, prima da calciatore e poi da tecnico.

È proprio lì che è diventato uno dei più longevi tecnici della storia, visto che era seduto su quella panchina da più di dieci anni, prima dell’arrivo del QPR. Quello che stupisce, in ogni caso, è che Ainsworth si tratta di un vero e proprio cantante rock. È famoso, infatti, per la sua partecipazione alla band Dog Chewed the Handle e nel 2019 è tornato a suonare con i The Cold Blooded Hearts. Il calcio si è messo di mezzo alla sua prima carriera musicale, ma l’attuale allenatore non ha mai dimenticato la sua passione tanto che nel suo ufficio ha sempre lì al suo fianco la sua celebre Fender Stratocaster. Il rock e il calcio in una persona, quella persona è Gareth Ainsworth.