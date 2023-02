Lazio, Pedro pronto a tornare: ecco le due maschere che gli permetteranno di giocare

Dopo la frattura rimediata durante il match con la Salernitana e l’intervento al setto nasale, Pedro ha ricevuto dal dottor Giuliani due maschere per consentirgli di allenarsi e scendere in campo

Per la Lazio è un momento molto delicato. A Salerno è arrivato il ritorno alla vittoria, ma in questi giorni l’infermeria biancoceleste si è riempita all’improvviso. Oltre a Romagnoli e Milinkovic-Savic, infatti, si sono aggiunti anche Zaccagni e Pedro agli indisponibili. E questa sera in Romania contro il Cluj, dove la squadra di Sarri dovrà difendere l’1-0 dell’andata, mancherà anche Patric per squalifica.

Un bollettino che preoccupa anche in vista della sfida con la Sampdoria di lunedì sera, per cui però dovrebbero tornare a disposizione diversi uomini. Tra questi c’è anche Pedro, che contro la Salernitana ha giocato tutta la partita con una frattura al naso. Lo spagnolo è stato costretto a sottoporsi a un piccolo intervento, ma non è comunque potuto partire per la Romania. Anche perché l’esperto attaccante si è dedicato anche a quella che è la soluzione che gli permetterà di scendere in campo nelle prossime partite.

Pedro, consegnate due maschere in carbonio e titanio per il rientro in campo

Pedro si è infatti affidato al dottor Leonardo Giuliani, tecnico ortopedico e posturologo che gli ha consegnato due diverse maschere. Il classe ’87 dovrà indossare una protezione al viso per scendere in campo, ci si augura già da lunedì sera. Lo spagnolo si è recato appunto dal dottor Giuliani nel suo centro specialistico di Vetralla, dove gli sono state consegnate due maschere. Una classica in carbonio, ultraleggera e sottile, per le gare ufficiali e una in fibra di vetro e titanio che, oltre ad assicurare la massima sicurezza al giocatore, avrà sulle fratture ossee degli effetti benefici simili a quelli della magnetoterapia.

Curioso come anche dall’altra parte del Tevere, in queste ore ci sia un attaccante alle prese con problemi simili. Tammy Abraham, infatti, giocherà stasera con il Salisburgo e lo farà con una maschera in carbonio che però ha anche una lente sull’occhio sinistro. L’inglese, infatti, contro il Verona ha riportato una ferita sulla palpebra che ha necessitato di un intervento di sutura.