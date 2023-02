Scontro Dzeko-Onana, il portiere sorprende: l’annuncio a fine gara

Battibecco tra il portiere e l’attaccante: arrivano le dichiarazioni dell’ex Ajax al termine del match di San Siro

L‘Inter di Simone Inzaghi conquista una vittoria importante nel finale. I nerazzurri hanno ritrovato il loro bomber, Romelu Lukaku, e hanno così piegato il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il match di San Siro è stato ricco di emozioni e nel corso del primo tempo, tra i tanti episodi, uno non è certo passato inosservato: stiamo parlando del battibecco tra Edin Dzeko e Onana. L’attaccante bosniaco – come vi abbiamo raccontato – ha redarguito verbalmente il portiere, invitandolo a tornare tra i pali. L’estremo difensore aveva lasciato la propria porta per protestare con l’arbitro per la mancata concessione di un fallo. Una reazione quella dell’ex Roma che non è piaciuta per nulla al portiere e le telecamere lo hanno immortalato visibilmente arrabbiato.

Inter-Porto, scontro Onana-Lukaku: parla il portiere

Al termine della partita Onana, intervenuto ai microfoni di Amazon Prime ha provato a spiegare quanto successo con Dzeko.

Una scena che chiaramente ha ricordato lo scontro avvenuto tra Barella e Lukaku, solo qualche giorno fa: “Abbiamo un bel rapporto con Edin – afferma l’estremo difensore -. Sono cose che succedono e penso che sono da ritenersi positive, vuol dire che ci teniamo a vincere. Barella-Lukaku? Non vale la pena parlarne, non è successo nulla, sono amici tra di loro”.