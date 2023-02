Juve in Champions, l’annuncio: “Anche con la penalizzazione”

Il club bianconero si ritrova in questo momento a 12 punti di distanza dal quarto posto in campionato

A causa della penalizzazione comminata dalla Corte Federale al club per via del caso plusvalenze, la Juventus dallo scorso gennaio si è ritrovata 15 punti in meno in classifica. In attesa di una risposta al ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, per i bianconeri la stagione si è fatta decisamente in salita.

Per un club come la Juve, centrare la qualificazione in Champions League risulta vitale sotto il profilo economico. In caso di mancato approdo, infatti, non è escluso che la prossima estate la dirigenza possa mettere mano alle uscite decidendo di sacrificare qualche big della propria rosa. Ad oggi, a quindici giornate dal termine del campionato, sono 12 i punti di ritardo dei bianconeri rispetto a Roma e Milan che occupano rispettivamente gli ultimi due posti utili validi per l’accesso alla prossima Champions.

Nonostante l’ampiezza della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, riuscire a colmare una distanza così netta da qui al termine del campionato sembra comunque un’impresa quasi irrealizzabile. Tanto dipenderà da quello che sarà il rendimento delle squadre attualmente in lotta, comprese anche Lazio e Atalanta che in questo momento si trovano al quinto e sesto posto, davanti proprio ai bianconeri.

Juventus in Champions League, Repice ci crede: “Non la tolgo dalla lotta”

Ad ogni modo, grazie allo stato di forma mostrato nelle ultime partite in campionato, c’è chi non esclude del tutto i bianconeri dalla lotta per i primi posti.

Come spiegato dall’esperto telecronista Francesco Repice, intervenuto questo pomeriggio in diretta sui canali di Calciomercato.it in onda su TV Play, sarebbe un errore non considerare la squadra di Allegri tra le formazioni ancora in corsa per un piazzamento in zona Champions League.

A prescindere da cosa verrà deciso in merito alla penalizzazione in classifica, per il giornalista i bianconeri sono ancora in vita e possono sperare nella rimonta: “Io la Juventus non la tolgo dalla lotta per i primi quattro posti e la qualificazione in Champions, anche con la penalizzazione. Ci sono tanti punti ancora”.