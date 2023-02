È la ‘soluzione a tutti i problemi’: Milan e Napoli, affare super a zero

Milan e Napoli potrebbero presto entrare in rotta di collisione per in colpo a parametro zero. La concorrenza, però, non manca

Il calciomercato prende delle vie imprevedibili e che a volte non sono così semplici come potrebbero sembrare, ma allo stesso tempo fanno la differenza nella costruzione delle rose e nella qualità complessiva della squadra.

Durante la prossima estate molti club italiani non avranno, come anche negli ultimi anni, le capacità di spesa di altri, ma comunque potranno dire la loro per dei nomi interessanti e magari passati in secondo piano nell’ultimo periodo. Uno di questi è sicuramente Mahmoud Dahoud, un centrocampista centrale di grande qualità in forza al Borussia Dortmund, ma che il meglio l’ha dato in Bundesliga con la maglia del Borussia Monchengladbach. Con i gialloneri, infatti, sta facendo fatica a imporsi come uno dei perni del gioco e della squadra e in stagione ha solo il 14% da titolare e il 10% di minuti giocati. Il suo contratto, inoltre, andrà in scadenza a giugno del 2023 e questo vuol dire che diversi club potrebbero giocare d’anticipo e prenderlo a parametro zero. La lista di società interessate è lunga e tra queste ci sono certamente anche i club italiani.

Dahoud nel mirino di Milan e Napoli, ma la concorrenza aumenta

Il centrocampista, secondo quanto riporta ‘Leicestermercury’, sarebbe un’ottima soluzione proprio per le Foxes che cercano un calciatore proprio in quella zona di campo. Non a caso il sito lo etichetta come “la soluzione a tutti i problemi”.

Non solo, perché in lizza ci sono anche Milan e Napoli, entrambe con esigenze diverse. Nei rossoneri sarebbe quel calciatore che balla tra trequarti e attacco e all’occorrenza potrebbe anche fare il mediano a due. Nel Napoli, soprattutto se non dovesse restare Ndombele, potrebbe essere un’alternativa di grande qualità che Luciano Spalletti inserirebbe senza difficoltà nel suo gioco. Attenzione, però, anche alle altre sirene dall’estero, visto che anche il Siviglia sarebbe intenzionato a portarlo in Spagna. Una cosa è certa: l’addio al Borussia Dortmund è vicino e le italiane restano in corsa.