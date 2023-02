DIRETTA Conference League, Fiorentina-Braga 0-1: Gomes segna LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Braga di Jorge in tempo reale

La Fiorentina riceve il Braga a Firenze in una gara valida come ritorno dei playoff di Conference League. Una sfida che mette in palio il passaggio agli ottavi di finale della terza competizione europea per club che sarà diretta dall’arbitro francese Bastien.

Reduci dal pareggio in Serie A 1-1 nel derby contro l’Empoli, i viola di Vincenzo Italiano – privi dello squalificato Venuti – devono solo certificare una qualificazione ampiamente blindata nella gara di andata in Portogallo con il 4-0 esterno firmato dalle doppiette di Jovic e di Cabral. I lusitani di Artur Jorge, senza Tormena fermato dal giudice sportivo, vogliono invece vendicare la pesante umiliazione subita una settimana fa e provare a fare un’impresa che avrebbe dell’incredibile. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Braga in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Braga

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodó, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Mendes, P. Oliveira, Niakaté, Borja; A. Castro, Pizzi, Rodrigo Gomes; Djalò, Banza, Horta. All. Jorge