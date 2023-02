Colpo in Serie A, la Juventus prepara le contropartite

La dirigenza della Juventus inizia a pianificare anche il calciomercato estivo: il primo colpo potrebbe arrivare dalla Serie A. Tutti gli aggiornamenti

È iniziata la missione Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri. Questa sera, a Nantes, i bianconeri si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale.

Si riparte dall’1-1 dell’andata con polemiche finali allo Stadium per il mancato rigore concesso alla Juve. Oltre all’obiettivo in sé, l’Europa League mette in palio l’accesso diretto alla prossima Champions e la squadra di Allegri, spalle al muro, non può fallire. La qualificazione o meno alla prossime edizione della Champions League, infatti, influenzerà anche il calciomercato estivo e i piani della nuova dirigenza per la prossima stagione. In attesa di novità anche sui vari fronti giudiziari. “Paura di ripercussioni e sanzioni UEFA per quanto accade in Italia? Siamo in costante contatto con gli organismi, non abbiamo paura e siamo sereni. Non ci sono elementi che ci fanno preoccupare. Anche perché prima si deve chiudere tutto a livello nazionale ed è ben lontano dal chiudersi”. Calvo, negli scorsi giorni, ha voluto rassicurare i tifosi anche sulle possibili ripercussioni con la UEFA. Nel frattempo, continuano a circolare nomi in orbita bianconera in vista dell’estate. L’ultimo è quello di Carlos Augusto, che sta confermando le proprie qualità con la maglia del Monza anche in Serie A.

Calciomercato Juventus, le possibili contropartite per Carlos Augusto

Il laterale brasiliano è sulla lista del club bianconero per il post Alex Sandro.

Negli ultimi giorni, l’ad dei brianzoli Adriano Galliani ha parlato così: “Carlos Augusto e la sua crescita? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma ora è inutile parlare del mercato. Giocava nel Corinthians, era già un giocatore importante”. La Juve segue il giocatore e, a partita dalla prossima estate, potrebbe bussare in casa Monza. Tante le possibili contropartite per convincere la società lombarda. Da Gatti e Iling-Junior ai giocatori già in prestito nel club, Ranocchia e Rovella. Per quest’ultimo, però, la Juventus sembra intenzionata a confermarlo in prima squadra a partire dalla prossima stagione, al termine del prestito al Monza.