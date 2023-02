Apertura totale al rinnovo: “Spero di restare per più stagioni”

Dopo le parole del giocatore il rinnovo sembra sempre più vicino: “Spero di restare per più stagioni”

Il suo nome è da tempo al centro delle voci di mercato. Per la Roma è un elemento fondamentale, ma le sue prestazioni non sono certamente passate inosservate.

Dopo che ha lasciato il Manchester United, Chris Smalling si è rilanciato con la maglia della Roma ed è diventato un elemento indispensabile per i giallorossi. Ancor più sotto la gestione di Mourinho, che spera di poterlo avere a disposizione anche nella prossima stagione. Smalling infatti ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma è presente un’opzione per rinnovare per un’ulteriore stagione.

Tanti sono i club interessati al giocatore inglese. In particolare c’è da registrare l’interesse di Inter e Juventus, molto vigili sulla situazione del difensore inglese.

E proprio di rinnovo Smalling ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima dell’inizio della partita contro il Salisburgo: “Sono molto fiducioso. Sono concentrato sulla partita e sugli obiettivi di questa stagione. Ho un’opzione per rinnovare per un anno, ma spero di rimanere per più stagioni”.