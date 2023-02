Bremer subito via: la Juventus accetta 50 milioni

Il centrale brasiliano potrebbe partire la prossima estate per far respirare le casse del club bianconero

Archiviata la vittoria dell’ultimo turno di campionato, questa sera la Juventus se la dovrà vedere contro il Nantes per il match di ritorno dei playoff di Europa League. Dopo il deludente pareggio dell’andata, la formazione bianconera dovrà necessariamente ottenere un risultato positivo per accedere alla prossima fase.

Massimiliano Allegri sa benissimo che, a causa della penalizzazione pari a 15 punti inflitta alla sua squadra in campionato, dovrà puntare tutto sull’Europa League per cercare di acciuffare una complicatissima qualificazione Champions per la prossima stagione. In caso contrario, infatti, la Juve potrebbe essere costretta a sacrificare qualche big sul mercato.

Secondo quanto scritto da ‘Diario Gol’, i bianconeri potrebbero perdere Gleison Bremer. Dietro il brasiliano c’è l’interesse dell’Atletico Madrid, deciso a rimpiazzare il possibile addio di Gimenez. Sembra però complicato che gli spagnoli possano arrivare ad offrire i 50 milioni chiesti dalla Juve per cartellino dell’ex Torino.

Da non sottovalutare secondo il portale spagnolo anche la concorrenza del Leicester. Rispetto ai ‘colchoneros’, gli inglesi non avrebbero grossi problemi a soddisfare le richieste economiche dai bianconeri con una maxi offerta per aggiudicarsi Bremer a titolo definitivo.