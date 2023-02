Belotti-Dybala fanno volare Mourinho, Fiorentina avanti con ‘giallo’

Dopo Juventus e Lazio passano il turno anche Roma e Fiorentina: i giallorossi battono il Salisburgo, i viola vincono in rimonta

La Roma riesce nella rimonta e passa il turno in Europa League superando il Salisburgo: decisive le reti di Belotti e Dybala arrivate entrambe nel primo tempo.

Un successo meritato per i giallorossi che erano subito partiti con il piede giusto, con Dybala che da azione di calcio d’angolo aveva colpito la traversa con un colpo di testa. Arma in più per i giallorossi è stato però Spinazzola, vero e proprio treno sulla corsia mancina. Proprio lui regala l’assist vincente per il vantaggio di Belotti. Poco dopo il raddoppio di Dybala, sempre più pedina fondamentale per Mourinho. Nella ripresa i giallorossi gestiscono, senza subire troppo. Ribaltato quindi il risultato dell’andata e capitolini che passano il turno.

Fiorentina-Braga 3-2: vittoria con ‘giallo’

Vince invece in rimonta la Fiorentina. Il Braga spaventa i viola perché nel primo tempo passa in vantaggio per 0-2. Sempre nella prima frazione però accorcia Mandragora che tranquillizza il Franchi.

Nella ripresa la rimonta si completa, ma con un giallo. Cabral segna, la goal line technology mostra come la palla abbia varcato la linea, ma dopo consulto di quattro minuti al Var, l’arbitro annulla la rete. Saponara però pareggia subito dopo e lo stesso Cabral sigla il 3-2 finale con un gol, stavolta, impossibile da annullare. Grande risultato quindi per le italiane che passano tutte il turno. Domani ci saranno i sorteggi per stabilire gli accoppiamenti.