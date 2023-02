Assurdo in Fiorentina-Braga: la Var smentisce la goal-line technology

E’ assurdo quel che succede a Firenze durante Fiorentina-Braga: gol dato dalla goal-line technology ma tolto dal Var

A Firenze succede quello che nessuno mai sospettava potesse accadere davvero. Nel calcio moderno sembrava potesse essere messo in discussione tutto tranne una cosa: la goal-line technology. Il goal-no goal pensavamo fosse una certezza acquisita grazie alla tecnologia ma evidentemente non è così.

Lo ha scoperto a sue spese la Fiorentina e Cabral. Il brasiliano calcia verso la porta, il portiere del Braga si distende per deviare il pallone, ma lo fa – almeno stando all’orologio dell’arbitro – quando la palla ha già varcato completamente la linea di porta. Festa viola che con il gol di Cabral spegnerebbe qualsiasi speranza di rimonta dei portoghese, ma c’è qualcosa che non torna. L’arbitro, infatti, chiede di attendere e al Var lavorano, ma per cosa? Per vedere se la palla ha superato o meno la linea di porta.

Fiorentina-Braga, Cabral gol: la Var corregge la goal-line technology

Così tra la sorpresa generale, il direttore di gara è richiamato al monitor per valutare riguardando le immagini l’azione: gol o non gol?

Alla fine la decisione dell’arbitro è quella di non convalidare la rete, smentendo così la notifica arrivata dalla goal-line technology per la quale – come dimostrando anche le immagini mandate poi in tv – la palla era completamente entrata nella porta. Inutili per proteste della Fiorentina che fortunatamente, qualche minuto dopo ha realizzato comunque il gol del 2-2 con Saponara. Questa volta buono.