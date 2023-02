Roma-Salisburgo, scintille in campo: hanno chiesto il rosso

Roma-Salisburgo si apre con scintille tra giallorossi ed austriaci: c’è stata la richiesta di un cartellino rosso

Che ci fosse grande tensione si poteva immaginare. Per la Roma la gara di ritorno contro il Salisburgo rappresenta un match da dentro o fuori in un obiettivo importante come l’Europa League.

Già durante la gara d’andata non erano mancati episodi di tensione e il match dell’Olimpico si è subito aperto con un episodio che ha suscitato clamore, almeno tra gli ospiti. In occasione di un calcio di punizione battuto dalla propria metà campo e diretto ad Adamu. L’attaccante di origini nigeriane si era liberato, ma Ibanez lo ha cinturato al limite dell’area. L’arbitro, lo sloveno Vincic, ha assegnato calcio di punizione. Il giovane giocatore austriaco però non era in possesso del pallone e a quel punto Ibanez è stato punito con il cartellino giallo.

Una decisione che però non è piaciuta ai giocatori austriaci e in particolare al tecnico Jaissle. L’allenatore tedesco ha infatti più volte chiesto il cartellino rosso, così come molti dei suoi giocatori. Di contro le proteste dei giocatori del Salisburgo hanno animato gli animi giallorossi. Nell’occasione, oltre al giallo per Ibanez, Vincic ha ammonito anche Pellegrini. Un doppio giallo pesante per Mourinho a pochi minuti dall’inizio del match.