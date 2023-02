Attacco alla Juventus e non solo: “Cose mai viste, inaccettabili”

Continuano le polemiche sul momento che sta vivendo la Juventus, ma i bianconeri non sono gli unici nel mirino nel mondo del calcio

Giorni di coppe europee, con grandi match internazionali e le competizioni che entrano nel vivo, con i primi impegni a eliminazione diretta dopo la lunga pausa. Appuntamenti importanti per tutte le società che puntano ad arrivare in fondo.

C’è anche tra queste, logicamente, la Juventus. Che se già avrebbe l’obiettivo di arrivare in fondo all’Europa League per riscattare una campagna fallimentare in Champions League, tramite la seconda competizione europea al momento avrebbe l’unica possibilità per rientrare in Champions nella prossima stagione, viste le note vicende che la stanno coinvolgendo dal punto di vista della giustizia sportiva in patria. La squadra di Allegri, domani, è attesa da un match dentro o fuori in casa del Nantes, dopo l’1-1 dell’andata nei sedicesimi. I bianconeri sono attesi a dare il meglio, per regalarsi una speranza europea, anche per provare a tornare a sollevare un trofeo internazionale che manca da troppo tempo. Ma l’eco delle vicende che li hanno coinvolti ha ovviamente travalicato i nostri confini. E se è possibile che a fine stagione l’Uefa intervenga escludendo del tutto il club dalle coppe internazionali per almeno una stagione, c’è chi commenta in maniera dura l’operato dei piemontesi, e non solo.

Rummenigge a gamba tesa su Juventus e non solo: “Quando l’ho letto non ci potevo credere”

Karl Heinz Rummenigge, ex storico centravanti, ex numero uno del Bayern Monaco e membro dell’esecutivo Uefa, in una intervista al ‘Corriere dello Sport’, contesta duramente la Juventus, ma anche il Barcellona, altra squadra coinvolta recentemente in alcune vicende tutte da chiarire.

“Sulla Juventus, quando l’ho letto non ci potevo credere – ha spiegato – Si sono fatti un clamoroso autogol da soli, mai sentita una cosa del genere in vita mia. Sono sicuro che sapranno ricostruirsi, ma coi giusti tempi. Il Barcellona? Mi sono messo a ridere a questa notizia. Non mi stupisce, ogni volta che giocavamo in Spagna avevo una sensazione strana. Sono cose inaccettabili che non investono solo il torneo nazionale, il tema arbitrale va affrontato con serietà e rispetto”.