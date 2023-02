Addio PSG: l’incontro che cambia il futuro di Messi

È avvenuto l’incontro che potrebbe cambiare il futuro di Lionel Messi al termine della stagione: l’addio al PSG è sempre più concreto

In Qatar Lionel Messi ha infranto anche il suo ultimo tabù, sublimando un’intera carriera con la vittoria del Mondiale con la maglia della sua amata Argentina. La ‘Pulce’ ha trascinato l’Albiceleste con giocate e gol riservati solamente agli iniziati del gioco: in estate, il futuro del prossimo Pallone d’Oro rischia seriamente di cambiare.

Dopo aver vinto il Mondiale con l’Argentina, il ritorno con il Paris Saint-Germain non è esattamente come sperava Leo. Nonostante l’argentino stia segnando e fornendo assist a ritmi impressionanti, contro il Bayern Monaco è arrivata una sconfitta pesante al ‘Parco dei Principi’ e il cammino in Champions League dei parigini potrebbe interrompersi già agli ottavi. Anche per questo motivo, in estate Messi potrebbe decidere di non prolungare con il PSG e di lasciare la Francia: l’incontro per il grande ritorno sarebbe già avvenuto.

Messi di nuovo al Barcellona: incontro tra il padre e Laporta

Le notizie che arrivano dalla Spagna hanno dell’incredibile e potrebbero essere il preludio per il clamoroso ritorno di Lionel Messi al Barcellona: ecco cosa sta succedendo.

Secondo quanto rivelato da ‘Catalunya Radio’, Joan Laporta avrebbe incontrato Jorge Messi nella capitale catalana: una reunion che avrebbe messo le basi per il possibile ritorno della ‘Pulce’ in blaugrana. A fare rumore, negli ultimi mesi, è stato il silenzio: quello del presidente del Barcellona e dell’entourage di Messi riguardo al ritorno in Spagna. Nessuna smentita alle tante voci che si rincorrono e che, dopo questo incontro, sono destinate a moltiplicarsi.

Le incognite, però, sono ancora tantissime. Il Barcellona deve prima comprendere quanto sia grave la propria condizione finanziaria e se gli sarà possibile affrontare il prossimo mercato estivo in maniera importante. Quello che appare sempre più improbabile, tuttavia, è la permanenza di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Il prossimo 30 giugno il contratto della ‘Pulga’ andrà in scadenza e un eventuale prolungamento appare sempre più difficile.