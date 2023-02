Juventus, 10 milioni alla firma per strapparlo all’Inter

La Juventus è pronta a lanciare la sfida, per ottenere la firma servono subito 10 milioni di euro

Con la possibilità di spendere sempre meno per i cartellini dei giocatori, tanti club italiani studiano possibili colpi a costo zero che permetterebbero quantomeno una riduzione delle spese.

Anche tra i giocatori stessi, continua a prendere sempre più piede la moda di esplorare il mercato da svincolati e attendere l’offerta giusta. E tra gli svincolati che più fanno gola sul mercato c’è Alejandro Grimaldo, il cui contratto con il Benfica scadrà a fine stagione e per cui ancora non ci sono novità in merito al rinnovo. Lo spagnolo, terzino sinistro dotato di piede educatissimo e di grande tecnica, ha attirato su di sé l’interesse di moltissimi club. Uno di questi è la Juventus, che da tempo segue i progressi del natio di Valencia e che sogna di portarlo a Torino a parametro zero. I bianconeri sono infatti da tempo a caccia di un terzino da regalare ad Allegri e Grimaldo è uno dei profili più graditi per caratteristiche tecniche, ma anche anagrafiche.

Calciomercato Juve, quanti ostacoli per Grimaldo: la richiesta dello spagnolo

La Juve è sicuramente tra i club più interessati al mancino classe 1995, ma anche l’Inter, insieme ai bianconeri, ha lanciato molteplici segnali d’apprezzamento nei confronti dello spagnolo.

La concorrenza però non manca. Come riferisce ‘A Bola’, l’interesse maggiore arriva soprattutto dall’Inghilterra. Leeds, Wolverhampton e Newcastle sono infatti tra i club maggiormente interessati al giocatore. Per la Juve certamente non sarà facile competere con gli inglesi, anche per via del punto interrogativo legato alle eventuali penalizzazioni e alla disputa di coppe europee. Certo, tra le tre società inglesi citate, quella che più fa paura ai bianconeri è il Newcastle, che oltre a disporre di ingenti risorse economiche, è in piena corsa per un posto Champions e può convincere il giocatore sulla base di un progetto solido.

Dal Portogallo però riferiscono che anche il Benfica non è tagliato fuori. L’ipotesi infatti di un eventuale rinnovo non è da scartare. Il club di Lisbona sarebbe felice di trattenere lo spagnolo, ma il problema maggiore è legato alle richieste fatte dal giocatore. Grimaldo infatti, sottolinea la testata lusitana, avrebbe chiesto uno stipendio da 6 milioni di euro lordi a stagione oltre che un bonus alla firma da 10 milioni.