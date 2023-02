Dirigenza spaccata dopo l’esonero: testa a testa con Zidane

Pronto a ripartire il tourbillon delle panchine, esonero in vista e Zidane scalda i motori: testa a testa che riguarda la Juventus

Saranno mesi delicati, da qui alla fine della stagione, come noto, per la Juventus, che potrebbe essere chiamata a svolte fondamentali per il proprio futuro, in campo e fuori. I bianconeri rischiano, per gli effetti della giustizia sportiva, un clamoroso ridimensionamento prossimamente, anche se la dirigenza vorrà mantenere, anche nella peggiore delle ipotesi, una squadra competitiva.

Massimiliano Allegri ha un compito non facile, con la penalizzazione in campionato a gravare pesantemente sulle ambizioni di rimonta in classifica. Più strada si potrebbe fare nelle coppe, per tornare a conquistare un trofeo e qualificarsi per l’Europa in questa maniera. Nel peggiore dei casi, ‘ammortizzando’ da subito l’eventuale esclusione dalle coppe continentali che l’Uefa potrebbe sancire a fine stagione. Sembra questo l’obiettivo richiesto al tecnico livornese per la permanenza, diversamente la dirigenza potrebbe compiere valutazioni differenti e guardarsi intorno per un altro allenatore. Inevitabile ripensare alla suggestione Zinedine Zidane, che però è nel mirino anche di un altro club molto importante. Vale a dire il Psg, dove però si starebbe per consumare una clamorosa rottura interna.

Psg, Al Thani vuole Zidane ma Al Khelaifi no: frattura in società

Christophe Galtier, in panchina, è già spalle al muro e l’eventuale eliminazione contro il Bayern Monaco in Champions metterebbe fine alla sua avventura sotto la Torre Eiffel al termine dell’annata. Ma il nome di Zidane non troverebbe consensi unanimi.

‘Zizou’ sarebbe infatti, secondo i francesi di ‘Footmercato’, l’oggetto del desiderio del proprietario del club, lo sceicco Al Thani. Anche se sembra difficile convincerlo, visto il suo legame con la città di Marsiglia, storica rivale dei parigini, e il rapporto non ideale con Campos, ds degli attuali campioni di Francia. Mentre Al Khelaifi, alla presidenza, secondo ‘RMC Sport’, avrebbe un’idea diversa, che porterebbe al ritorno in panchina di Thomas Tuchel. Ci sarebbe un dialogo già in corso da un po’ tra il numero uno del club e il tedesco, che fin qui, dopo aver lasciato il Chelsea, ha respinto diverse offerte importanti.