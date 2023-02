Brozovic rimproverato alla vigilia di Inter-Porto: “Non siamo alle elementari”

Alla vigila di Inter-Porto i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile, redarguito Brozovic nella rifinitura: “Cerca di fare il serio”

È giornata di vigilia ad Appiano Gentile, dove l’Inter è stata impegnata nella rifinitura prima della grande sfida di Champions League contro il Porto. Simone Inzaghi ha un dubbio su Brozovic, che viene redarguito nel corso dell’allenamento.

I nerazzurri hanno svolto un allenamento aperto ai media alla vigilia della Champions League e i microfoni del nostro inviato hanno catturato una dinamica particolare. Mentre la compagine meneghina stava svolgendo un esercizio di riscaldamento, un collaboratore di Simone Inzaghi ha redarguito in maniera piuttosto netta Marcelo Brozovic: di seguito il video di quanto successo nel corso dell’allenamento odierno.

Vigilia di Inter-Porto, Brozovic ripreso in allenamento: “Cerca di fare il serio”

Marcelo Brozovic è uno dei giocatori più amati dalla tifoseria nerazzurra, per la classe mostrata in campo e per quella personalità estrosa mostrata fuori. Ogni tanto, però, il croato deve essere riportato a regime dallo staff di Inzaghi.

Come ripreso dall’inviato di Calciomercato.it, nel corso dell’allenamento di oggi, un collaboratore di Inzaghi ha ripreso Brozo a chiare lettere: “Cerca di fare il serio, non siamo alle elementari”. Impossibile fraintendere il senso di queste parole, il messaggio era piuttosto chiaro: massima concentrazione in vista della sfida di Champions League.

In vista della partita di domani sera contro il Porto, inoltre, Marcelo Brozovic è protagonista di uno dei ballottaggi ancora aperti di Simone Inzaghi. Al suo posto, potrebbe essere riproposto Hakan Calhanoglu in quella posizione di campo e con compiti più di regia. In tutti i grandi match dell’Inter di questa stagione, infatti, non era presente il croato ed era titolare il turco ex Milan.