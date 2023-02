DIRETTA | Inter-Porto, la conferenza di Inzaghi: “Sono fortissimi, ecco cosa servirà”

L’Inter attende il Porto per l’andata degli ottavi di Champions League: le dichiarazioni e le mosse di Simone Inzaghi in vista del match di San Siro

Torna il palcoscenico della Champions League per l’Inter: domani sera alle 21 in un San Siro tutto esaurito il primo round degli ottavi di finale contro il Porto dell’ex Conceicao.

I nerazzurri di Simone Inzaghi restano in corsa in tutte le competizioni e hanno messo già in bacheca la Supercoppa Italia, con l’obiettivo nel massimo torneo continentale di ritornare dopo 13 anni tra le migliori otto d’Europa. Ancora qualche dubbio di formazione per il tecnico nerazzurro, che come di consueto è intervenuto alla vigilia in conferenza stampa dal Suning Centre di Appiano Gentile per presentare la sfida contro la formazione lusitana.

“Servirà la testa, loro sono una squadra di spessore. I dettagli faranno la differenza. Conceicao? Abbiamo giocato insieme, sta facendo un ottimo percorso, gioca un calcio completo e importante. Sono fortissimi”.

“Formazione? Ho diversi dubbi, non solo per la coppia d’attacco. Quotidianamente devo scegliere chi mandare in campo e cercare sempre di fare il meglio per il bene dell’Inter”.

“Spero sempre nella crescita della squadra, affrontiamo questo ottavo con grande fiducia. Ci siamo arrivati dopo un percorso incredibile: Bayern e Barcellona erano le favorite nel girone”.

IN AGGIORNAMENTO