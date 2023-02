Caso Barcellona, doppio attacco e smentita immediata

Tiene banco in Spagna il caso arbitrale che coinvolge il Barcellona, doppia offensiva da parte dell’ambiente blaugrana

In Spagna, infuria il dibattito su cosa sta succedendo al Barcellona. I blaugrana, primi in classifica nella Liga, sono finiti nel mirino per un caso arbitrale, legato al rapporto con l’ex vice presidente della commissione tecnica arbitrale spagnola Negreira.

L’accusa è di aver pagato tra il 2016 e il 2018 1,4 milioni di euro a Negreira. Sul tema, nell’ambiente blaugrana, c’è la volontà di rispondere a tono alle accuse. E infatti, a ‘El Chiringuito Tv’, il giornalista iberico Josè Alvarez spiega: “Il club crede che Tebas (presidente della Liga, ndr) abbia una guerra in corso contro di loro e chiedono che non si intrometta con le sue dichiarazioni, attendendo lo sviluppo della situazione”. Dal Barça arriverebbe poi una smentita importante: “Ho parlato con Carlos Tusquets, che è stato a lungo presidente della commissione economica del club. Mi ha detto che di Negreira non sapeva niente e che nel periodo contestato, dalla giunta gestionale della società, non è stata emessa una sola fattura a suo favore”.