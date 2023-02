Assalto a Zidane senza Champions: pronti 15 milioni

L’allenatore francese è pronto a ripartire in panchina dopo due anni di assenza dall’ultima esperienza vissuta al Real Madrid

Sta per volgere al termine il lungo periodo di pausa di Zinedine Zidane. Il tecnico, scartato dalla selezione francese come commissario tecnico, potrebbe presto accettare di ripartire da un nuovo club. Di certo non mancano le offerte nei suoi confronti e le suggestioni che lo vedrebbero tra i migliori club al mondo.

In Italia, ad esempio, chi ci sta pensando seriamente è la Juventus. Zidane è legatissimo all’ambiente bianconero e tornerebbe volentieri a Torino nelle vesti di allenatore. Il vero ostacolo potrebbe però essere rappresentato dall’ingaggio richiesto dal tecnico e dal progetto sportivo prospettato per la prossima stagione. Senza la garanzia di una qualificazione in Champions League, infatti, la proposta juventina potrebbe apparire meno appetibile.

Chi non se la passa meglio è invece il Chelsea, altro club sulle tracce di Zidane ma in una situazione disastrosa di classifica. Se sulla Juve pesa ovviamente la penalizzazione in campionato pari a -15 punti, nel caso dei ‘Blues’ risulta quasi inspiegabile l’andamento in Premier League. Dalla scorsa estate è infatti la società che più ha speso sul mercato per rinforzare la propria rosa, quasi 500 milioni di euro per i nuovi arrivati a cui vanno sommati i 23 milioni per liberare Potter dal Brighton a stagione in corso.

Juve, sorpasso Chelsea per Zidane: pronto maxi ingaggio

Alla luce di una qualificazione per la prossima Champions League che sembra fuori portata, il Chelsea potrebbe chiudere dopo pochi mesi l’avventura di Potter in panchina.

Anche senza Champions, a convincere Zidane ad accettare il progetto ‘Blues’ potrebbero essere i milioni di Todd Boehly, che alla prima stagione da proprietario del Chelsea ha dimostrato di essere deciso a costruire una squadra invincibile senza badare a spese folli. Ecco, con ampia libertà di scelta sul mercato in entrata, Zidane potrebbe anche sacrificare una stagione senza la competizione che più lo stimola.

Secondo quanto aggiunto da ‘Planeta Real Madrid’, che non esclude un secondo clamoroso ritorno in Spagna alla guida dei ‘blancos’, a far crollare il muro di incertezze dell’allenatore francese potrebbe essere un maxi ingaggio da oltre 15 milioni di euro a stagione da parte del Chelsea.