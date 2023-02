Serie A già finita per lui: risoluzione UFFICIALE

Con una breve nota, il club ha ufficializzato il divorzio dal calciatore con un passato nel Milan e quest’anno impiegato solo in Coppa Italia

Avventura ufficialmente finita per il calciatore ex Milan, quest’anno impiegato solo in Coppa Italia. Poco meno di mezz’ora in tutto, ad ottobre contro l’Udinese nel match valevole per gli ottavi.

Stiamo parlando di Gabriel Paletta, 37 anni compiuti a metà febbraio e con un breve trascorso in rossonero. Da qualche ora l’argentino, da mesi ai margini (anche per problemi fisici) della squadra di Palladino, non è più un calciatore del Monza.

La società brianzola di Berlusconi ha diramato una nota che ufficializza la risoluzione del contratto di Paletta. il quale lascia così dopo tre anni e mezzo e due promozioni, in B e poi in A.

“AC Monza comunica che Gabriel Paletta e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna – si legge – Arrivato in Brianza nel novembre 2019, il difensore ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione di AC Monza dalla Serie C alla Serie A. A Gabriel, esempio di serietà e passione dentro e fuori dal campo, un affettuoso augurio per il suo futuro.