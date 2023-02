Tare non esclude l’addio di Milinkovic-Savic: “La scelta migliore per tutti”

Ad ogni sessione di mercato Milinkovic-Savic sembra sul punto di lasciare la Lazio, questa volta Tare non lo esclude: l’annuncio

La corsa per essere il miglior centrocampista in Serie A, da diversi anni, si fa solamente per il secondo posto: sul gradino più alto del podio c’è sempre Sergej Milinkovic-Savic.

Il Sergente della Lazio è un calciatore di altissimo profilo, uno dei talenti più preziosi nel campionato italiano. Ad ogni sessione di mercato sembra essere sul punto di lasciare la Capitale per volare in un top club, con offerte milionarie e un ingaggio faraonico, e invece non succede mai. Anche in vista della prossima estate tornano ad esserci voci e spifferi su un’eventuale partenza del serbo. A parlarne, questa volta, è stato lo stesso Igli Tare.

Tare risponde sul possibile addio di Milinkovic-Savic: “Faremo la scelta migliore”

Questa volta a parlare del possibile addio di Sergej Milinkovic-Savic è stato direttamente Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio non ha escluso una partenza del centrocampista serbo in estate.

Ai microfoni di ‘DAZN’, Tare ha dichiarato: “Chi ha giocato nella Lazio crea un legame forte con la città e con la società. Ci sono giocatori che giocano qui da tanti anni e lui (ndr Milinkovic-Savic) è uno di quelli. Ha un legame fortissimo con la Lazio. Quello che accadrà sarà la scelta migliore per noi e per lui”. Così chiosa il ds biancoceleste.

In passato il profilo di Milinkovic-Savic è stato più volte accostato alla Juventus, ma la situazione attuale della società piemontese rende questo scenario estremamente più complicato. In caso di addio alla Lazio, per il ‘Sergente’ potrebbero aprirsi le porte della Premier League o della Liga: a tanti grandi club farebbe comodo aggiungere un giocatore come lui nel proprio centrocampo. Attenzione anche al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain, che su calciatori di questo calibro non possono mai essere esclusi a priori. L’ultimo scenario, poi, è quello di un’ulteriore permanenza nella Lazio: come ribadito da Tare, infatti, SMS sta molto bene nella Capitale e nella società di Lotito.