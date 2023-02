Allegri come Mourinho: “Due emarginati di lusso”

I due tecnici di Juventus e Roma sono stati paragonati ad un altro grande allenatore per lo stile di gioco utilizzato

Negli ultimi giorni in Italia si è riacceso il dibattito rispetto alla filosofia adottata da alcuni allenatori in relazione al gioco utilizzato. Ci ha pensato la sfuriata di Allegri in diretta televisiva dopo il pareggio con il Nantes a tirare nuovamente in ballo un argomento tanto spinoso quanto divisivo.

Un tema che è stato trattato anche questo pomeriggio nella live di Calciomercato.it in onda su TV Play insieme a Massimo Gallo. Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’, andando controcorrente rispetto al pensiero prevalente in questo periodo storico, ha preso le difese di tecnici che – come Allegri – badano più al risultato che alla forma: “Allegri non si è piegato all’omologazione. Cosa si pretende? Non si è omologato al calcio imperante che va per la maggiore oggi. Se fai quaranta passaggi di fila la gente si eccita”.

Non solo l’allenatore della Juve, perché altri top in Europa continuano ad adottare lo stesso atteggiamento: “Allegri fa parte ormai di quella cerchia di allenatori, ristretta ma notevole, dove ci sono Mourinho e Ancelotti, che ancora giocano con le vecchie regole. Contano i gol, non fare segnare e sfruttare le debolezze dell’avversario. Al netto dei modi sbagliati usati a Sky è il portabandiera della restaurazione calcistica. Basta vedere anche quello che ha detto sulle scuola calcio…Allegri porta la croce di questo suo essere diverso. Viene massacrato per questo. Allena la Juventus che si è trovata nel mezzo di una tempesta. Nonostante questo senza i 15 punti sarebbe secondo“.

Juventus, Gallo in difesa di Allegri e Mourinho: “E’ resistenza culturale”

In riferimento a Mourinho e Allegri, Gallo ha parlato di una sorta di ‘resistenza culturale’ come idea di calcio.

Pur non giocando benissimo, infatti, la Roma si ritrova comunque in un’ottima posizione in classifica: “Viene fatto il massacro di Allegri, o di Mourinho che è terzo in classifica. Come è possibile? La Roma non fa 35 passaggi di fila, anche se domenica ha fatto un gol bellissimo che nessuno celebra. E’ resistenza culturale. Sono emarginati. Di lusso, ma emarginati”.

Infine, a poche ore da Eintracht-Napoli, un pensiero anche sull’avventura europea degli azzurri: “Vincitori della Champions? Si sono fatti prendere un po’ tutti la mano. Che il Napoli improvvisamente sia passata da squadra da settimo posto ad agosto e dopo cinque mesi, per carità di gioco straordinario, deve vincere Champions e campionato mi pare eccessivo. Stiamo esagerando. Vincere la Champions vuol dire superare 7 scogli, anche a livello di pressioni. Neanche il City ce la ha fatta”.