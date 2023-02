Massara alla Juventus, l’annuncio arriva in diretta: come stanno le cose

Le voci sul passaggio di Frederic Massara alla Juventus continuano senza sosta. Un nuovo annuncio sulla questione è arrivato in diretta

Il futuro della Juventus è fatto di molti step importanti da comprendere e scandire. Situazioni da cui non sarà facile uscire vittoriosi e ci riferiamo ovviamente anche alla questione giudiziaria, all’inchiesta Prisma e alla manovra stipendi.

Insomma, il momento non è affatto facile per la Vecchia Signora che ha già vissuto diversi stravolgimenti negli ultimi mesi. Oltre alla pesante penalizzazione che ha complicato maledettamente il percorso in campionato e la possibilità di qualificarsi alle coppe europee, ci sono state anche le dimissioni in blocco dell’intero Cda bianconero, compreso il presidente Andrea Agnelli. Passaggi traumatici, ma anche storici, da cui la Juventus vuole uscire a testa alta e con un nuovo assetto dirigenziale che garantisca risultati e solidità. Se si pensa agli ultimi anni, infatti, non sempre la Vecchia Signora ha preso le scelte corrette, soprattutto per quanto riguarda le spese in relazione alla resa dei calciatori acquistati. I tifosi lamentano determinate decisioni e vorrebbero un forte cambio di marcia: ecco come potrebbe arrivare.

Massara nome caldo per la Juventus: l’annuncio di Bonsignore

Un profilo di cui si è parlato a lungo nelle ultime settimane, e con ogni probabilità si continuerà a farlo, è sicuramente quello di Frederic Massara.

Al Milan ha fatto bene e la Juventus lo segue sicuramente con grande attenzione e con tutta l’intenzione di portarlo a Torino. Ad avallare questa possibilità ci ha pensato anche Filippo Bonsignore. Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ ai microfoni di Calciomercato.it in diretta sul profilo Twitch di Tv Play ha detto chiaramente: “Massara è uno dei nomi più caldi considerati per la Juventus. Immagino che una figura esclusivamente dedicata all’ambito sportivo sarà messa nei quadri dirigenziali e Massara è uno dei nomi forti che si stanno considerando”.