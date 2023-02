Ha già fatto impazzire la Serie A: il colpo da 30 milioni infiamma Inter e Juve

Il calciatore è già nel mirino delle big e pronto a infiammare la prossima estate sul calciomercato. Attenzione al futuro in Serie A tra Inter, Juve e Napoli

La Serie A non avrà più le possibilità economiche di una volta ed è sicuramente più difficile acquistare i migliori calciatori in circolazione rispetto ad alcuni anni fa, ma resta comunque un serbatoio importante di talenti.

Uno di questi è sicuramente Perr Schuurs, un difensore centrale di solo 23 anni che ha già dimostrato le sue qualità negli ultimi mesi. Gioca nel Torino, ovviamente, dove è un titolare inamovibile, ma potrebbe non essere così anche nel prossimo futuro. Intanto, basiamoci sui freddi numeri di questa stagione che, in realtà, rivelano già tanto: ha già giocato sedici partite nella Serie A 2022/23 ben figurando e mostrando delle caratteristiche non così semplici da trovare sul calciomercato. Abbina, infatti, una fisicità importante e un’altezza da più di 190 centimetri a una qualità tecnica che lo rende estremamente moderno e utile nell’impostazione dell’azione. In più conta anche due assist da inizio anno. I rumors sul calciomercato non sono mai mancati per un calciatore del genere e con questi margini di miglioramento, ma sono destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi.

Schuurs tra Inter, Juve e non solo: il futuro è tutto suo

Diverse big del nostro campionato, infatti, hanno già inserito Schuurs nella loro possibile lista degli acquisti e non molleranno facilmente la presa.

Tra queste c’è sicuramente l’Inter che in estate rivoluzionerà per forza di cose la sua difesa. Milan Skriniar ha già deciso di non rinnovare il suo contratto con il club nerazzurro, ma anche Stefan de Vrij è in scadenza. Il calciatore ora al Torino potrebbe prendere proprio il posto dell’olandese al centro della difesa, ma non sarà economico. Infatti, un po’ come è successo con Gleison Bremer la scorsa estate, anche la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa al centrale che vale già almeno 30 milioni di euro, anche se alcuni parlano di 40-50. E poi attenzione al Napoli che potrebbe identificare Schuurs come il profilo giusto da regalare a Luciano Spalletti.