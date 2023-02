HIGHLIGHTS | Valeri illude, Singo rimedia: è pari di fuoco fra Torino e Cremonese

Terminato il match tra il Torino di Juric e la Cremonese targata Ballardini, valido per il 23esimo turno di Serie A: Singo salva i granata

Da poco è giunto l’ultimo verdetto della 23esima giornata del campionato di Serie A. Questa sera si sono scontrati faccia a faccia, fra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino targato mister Ivan Juric e la Cremonese guidata da Davide Ballardini.

A dispetto di quelli che potevano essere i pronostici, ne è venuto fuori un match alquanto entusiasmante. Numerosi i ribaltamenti di fronte nell’arco dei 90 minuti e oltre, con i granata che sono riusciti a passare in vantaggio al minuto 41 del primo tempo grazie a Tony Sanabria (che in casa non segnava da ben 13 mesi, più di un anno). L’arbitro Camplone assegna un calcio di rigore ai padroni di casa: Shuurs aggancia un corner in area e intelligentemente accomoda per Ilic, con quest’ultimo pronto a calciare. L’ex Verona, poi, viene abbattuto da Sernicola e il direttore di gara assegna immediatamente il penalty ai granata. Sanabria si presenta sul dischetto e, con freddezza, spiazza Carnesecchi, portando avanti i suoi. Nella ripresa la musica cambia, perché gli ospiti lombardi non si abbattono e tornano sul terreno di gioco con un atteggiamento molto positivo. Non a caso, agguantano il pareggio al 54esimo a firma Frank Tsadjout, il quale ha messo a referto il suo primo gol in Serie A.

Serie A, Torino-Cremonese 2-2: marcatori e classifica

Una rete che manda in evidente confusione Miranchuk e compagni, tant’è che al minuto 74 Valeri completa la rimonta. Sinistro violento sotto la traversa dell’esterno mancino, che non lascia scampo a Milinkovic-Savic.

Ma si è trattato soltanto di un’illusione. Cinque minuti più tardi, infatti, ci pensa Singo a riacciuffare la truppa grigiorossa, permettendo ai piemontesi di evitare una ko che avrebbe generato non poco rumore. Ora i granata potranno concentrarsi a pieno sul Derby della Mole contro la Juventus, staccata in classifica di un punto. La sfida è in programma martedì 28 febbraio, a partire dalle ore 20:45. La Cremonese, invece, rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in Serie A. A breve gli highlights del match.

Torino-Cremonese 2-2: 41′ rig. Sanabria (T), 54′ Tsadjout (C), 74′ Valeri (C), 79′ Singo (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47, Roma 44, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Torino 33, Juventus* 32, Bologna 32, Udinese 30, Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione