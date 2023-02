L’Olimpico celebra Mihajlovic con le maglie di Roma e Lazio: la commozione di moglie e amici

Mattinata importante per il ricordo di Sinisa Mihajlovic, le cui maglie di Roma e Lazio sono state affisse nel percorso del tour dello Stadio Olimpico alla presenza di moglie, figli e amici

Sinisa Mihajlovic impresso per sempre allo Stadio Olimpico. A casa sua. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, Roma celebra uno dei suoi simboli e vanti, in grado di essere amato e rispettato sia dai colori giallorossi che da quelli della Lazio.

Nel tour dello Stadio Olimpico, infatti, sono state affisse sulla ‘wall of fame’ della struttura capitolina le maglie di Roma e Lazio, alla presenza di alcuni amici e compagni di sempre. A cominciare, ovviamente, dalla moglie Arianna e dai tre figli maschi Dusan, Nicolas e Miroslav. Insieme a loro Alessio Scarchilli, in rappresentenza dell’AS Roma, e Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio, oltre a Fernando Orsi, Angelo Peruzzi (che però ha preferito non parlare) e Dario Marcolin. Un ricordo commosso da parte di tutti, a partire da Scarchilli che durante il suo discorso non è riuscito a trattenere la commozione. Lo stesso è valso per Manzini, che ha faticato a trovare le parole: “Posso solo dire grazie. Per noi Sinisa era tutto”.

🫶All’Olimpico si celebra Sinisa #Mihajlovic: le maglie di #Lazio🦅 e #ASRoma🐺 scolpite nel tour di quella che è stata ed è tuttora casa sua 🏡

La moglie Arianna: “Grazie a tutti per l’affetto, Sinisa lo meritava”❤️@calciomercatoit pic.twitter.com/B10QWxTcWk — Francesco Iucca (@francescoiucca) February 20, 2023

Mihajlovic celebrato all’Olimpico: le maglie di Roma e Lazio nel tour dello stadio

Momenti di commozione anche per la moglie Arianna, soprattutto durante la proiezione del video celebrativo di Sinisa e la lettura da parte di Mino Caprio (storico doppiatore di fede laziale) di alcune righe della biografia di Mihajlovic scritta da Andrea Di Caro ‘La Partita Della Vita’. Orsi e Marcolin invece hanno ricordato alcuni aneddoti simpatici di un ex compagno, ma soprattutto un grande amico.

🟡🔴In rappresentanza dell’#ASRoma a ricordare e celebrare Sinisa #Mihajlovic c’è Alessio #Scarchilli

👏L’ex giocatore giallorosso ed ex compagno si commuove durante il suo discorso❤️@calciomercatoit pic.twitter.com/m43CluU4EL — Francesco Iucca (@francescoiucca) February 20, 2023

Poi il momento dell’affissione delle maglie di Roma e Lazio, la 4 e la 11, accanto a cui ha posato la moglie Arianna e poi insieme ai figli, la targa con il nome di Sinisa Mihajlovic. Alla sua sinistra la maglia di Francesco Totti. “L’Olimpico sia un ponte verso il futuro per non dimenticarlo”, dice Diego Nepi Molineris, dg di Sport & Salute.