Sarri perde il big: tegola UFFICIALE, si è operato

Nuovo guaio per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che si vede costretto a dover rinunciare ad una pedina importante: annuncio ufficiale

Stagione di alti e bassi quella della Lazio targata Maurizio Sarri, sia in campionato che in Europa League. L’ex tecnico del Napoli, come noto, è in grado di far giocare benissimo le sue squadre e a tratti la compagine biancoceleste ricorda proprio il suo meraviglioso giocattolo azzurro con cui ha sfiorato la conquista dello Scudetto qualche anno fa.

Milinkovic-Savic e compagni, però, si rendono spesso protagonisti in negativo di cali di concentrazione abbastanza evidenti, che in più di un’occasione sono costati carissimo ai capitolini in termini di risultati e punti. Basti pensare, ad esempio, al clamoroso 5 a 1 subito per mano del Midtjylland in Europa League. E lo stesso Sarri non è ancora riuscito a venire a capo del problema in questione. Come se non bastasse, ci pensano gli infortuni a rendere ulteriormente complicato il lavoro dell’allenatore. Per un po’ di tempo, la Lazio ha dovuto rinunciare a Ciro Immobile, che dal punto di vista realizzativo e per quanto concerne il rendimento in campo non sta vivendo decisamente la sua miglior annata.

Ora i biancocelesti si vedono costretti a dover fare a meno di Pedro. L’attaccante spagnolo ha rimediato una frattura al naso nella gara vinta ieri 2 a 0 sul campo della Salernitana e quest’oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico, come si apprende dal comunicato ufficiale rilasciato pochi istanti fa dalla Lazio: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri la frattura scomposta delle ossa nasali. In data odierna è stato sottoposto a riduzione della suddetta frattura“.

Lazio, UFFICIALE: intervento chirurgico per Pedro, Cluj a forte rischio

Si legge, poi, nell’annuncio: “L’intervento, perfettamente riuscito, è stato condotto dall’equipe del Prof. Cascone alla presenza del Prof. Rodia presso Paideia International Hospital“.

La Lazio, inoltre, rende noto che “il calciatore sta bene e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano“. Il club non specifica i tempi di recupero: ora, senza dubbio, la presenza di Pedro contro il Cluj giovedì è a forte rischio e c’è la possibilità che salti anche la partita di Serie A con la Sampdoria lunedì 27 febbraio. Ad ogni modo, non è da escludere che il calciatore venga utilizzato ugualmente con una maschera protettiva. Tutto il mondo biancoceleste, chiaramente, si augura che l’ex Barcellona possa tornare regolarmente a disposizione il più in fretta possibile.