Niente Serie A, futuro deciso: ci pensa il Barcellona

Non c’è spazio per la Serie A, il futuro appare deciso ed è nelle mani del Barcellona

Un impatto con la Serie A tutt’altro che esaltante, un futuro quantomai incerto. E’ sbarcato a Milano nell’ultimo giorno di mercato come colpo a sorpresa, ma potrebbe lasciare il capoluogo lombardo dopo una sola stagione.

Appare infatti molto difficile che il Milan possa decidere di riscattare dal Barcellona il cartellino di Sergino Dest. Il nazionale statunitense nato in Olanda ha fino ad ora collezionato 14 presenze in stagione, ma l’ultima di campionato risale alla debacle di Roma contro la Lazio. Vero, nelle ultime settimane il giocatore classe 2000 ha dovuto superare alcuni problemi fisici, ma Pioli non gli ha mai dato particolare fiducia. Addirittura Dest è stato escluso dalla lista Champions per poter inserire Thiaw ed ora, con il cambio di modulo, sembra ancor più difficile poter trovare spazio.

Dest e Umtiti, il Barcellona ha un piano

E come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona, club proprietario del cartellino, sta seguendo con attenzione i suoi giocatori in prestito e sta già facendo le prime valutazioni in merito al futuro di Dest.

Anche dalla Spagna sottolineano come sia remota l’ipotesi che il Milan possa esercitare il proprio riscatto. E altrettanto remota sarebbe la possibilità per il giocatore di restare a Barcellona. Il natio di Almere, sotto contratto fino al 2025, potrebbe quindi finire in un altro club dalla prossima estate.

Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea poi come anche la situazione di Samuel Umtiti sia seguita con grande attenzione. Arrivato a Lecce e accolto dal grande entusiasmo dei tifosi giallorossi, il centrale francese, dopo stagioni molto complicate con la maglia dei catalani, sembra essere rinato in Salento. Il classe 1993 ha un lungo contratto con la società iberica, fino addirittura al 2026 e il Barcellona, in questo caso, starebbe addirittura pensando di trattenerlo dopo l’esperienza in giallorosso. Il club sta infatti cercando rinforzi in difesa per la prossima stagione, anche se parlare di una conferma nella rosa di Xavi pare essere piuttosto prematuro. Non sembra però un’opzione da escludere, visto comunque le belle prestazioni collezionate sin qui del giocatore transalpino.