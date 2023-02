Ancelotti piega la Serie A: 50 milioni e doppio tradimento

Il tecnico italiano vuol tutelarsi in futuro e punta il bomber in ascesa a disposizione di Gasperini, l’Atalanta fissa un prezzo indicativo

La solida vittoria con due reti di scarto ai danni dell’Osasuna permette al Real Madrid di restare ancora pienamente in corsa nell’acceso duello con il Barcellona ai vertici della classifica del campionato spagnolo de La Liga.

Il tecnico Carlo Ancelotti può dirsi soddisfatto del percorso sinora compiuto, ma le ambizioni di un club tanto glorioso – nonché campione uscente della passata edizione di Champions League – non permettono di accontentarsi di nulla. Oggi e nel prossimo futuro. Non a caso, nonostante le mezze conferme sul rinnovo imminente di Karim Benzema per un’altra stagione con la maglia dei ‘Blancos’, la dirigenza madrilena alle dipendenze di Florentino Perez vorrebbe regalare ad Ancelotti una garanzia in più a partire dalla prossima estate. Un profilo in ascesa e di prospettiva sarebbe l’ideale: in Europa ce ne sono pochi e di quei pochi la maggior parte è fortemente ambita dalle altre superpotenze. Specialmente inglesi. Ma il Real può giocarsi la carta ideale in Serie A, strappando dalla braccia di Gian Piero Gasperini il talento di Rasmus Hojlund.

Calciomercato, Hojlund croce e delizia: Gasperini restio alla cessione

Nonostante la clamorosa sconfitta rimediata in casa ad opera del Lecce col punteggio di 1-2, l’Atalanta tesse le lodi del proprio pupillo d’origine danese.

In diciannove presenze, Højlund ha messo a segno nove reti incredibili e fornito altri due assist ai suoi compagni. Dimostra continuamente grande voglia di fare e Gasperini non può che assecondare le sue richieste, qualora ne dovesse esprimere. Difficilmente si potrebbe trattare di un adeguamento economico per la permanenza a Bergamo, quanto piuttosto è probabile che l’Atalanta possa incassare almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino dalla cessione diretta al Real Madrid. Le altre pretendenti italiane come Juventus, Milan e Inter, invece, resterebbero a bocca asciutta: le condizioni sono al momento improponibili.

Andrea Scisci