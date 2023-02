120 milioni per Vlahovic: lo vogliono subito

Dusan Vlahovic sta provando a ritrovare continuità e forma migliore. Intanto dalla Spagna lo rilanciano come uomo mercato

La Juventus sta ritrovando vittorie, solidità e continuità quanto meno in Serie A, dove al netto della penalizzazione di 15 punti la squadra di Massimiliano Allegri sta provando a rimontare l’ampio distacco dalla zona Champions League.

La vittoria contro lo Spezia è stata targata da Kean e Di Maria con un gol per tempo, mentre è rimasto a secco Dusan Vlahovic che da una manciata di partite è tornato arruolabile e sta provando a ritrovare la miglior forma possibile. Qualche gol è già arrivato, ma da un investimento come il suo ci si aspetta sempre qualcosina di più. Intanto dalla Spagna rilanciano il suo nome anche in ottica calciomercato, a partire dall’interessamento dalla Premier dell’ultima finestra di gennaio.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a tiro dl Real Madrid dopo la trattativa con lo United: le cifre

Secondo quanto evidenziato da ‘As’ da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la Juventus, nell’ultimo mercato invernale, avrebbe negoziato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice del campionato di Premier League, presumibilmente il Manchester United.

La richiesta bianconera va da un range di 100 a 120 milioni di euro ma l’agente dell’attaccante avrebbe bloccato tutto proprio nel momento decisivo di finalizzare il tutto. Il nome dell’ex viola circola in ambito Premier oltre che in Bundesliga col Bayern Monaco, ma in questo quadro subentrerebbe il Real Madrid, che rimane attento alla situazione di Vlahovic, viste anche le difficoltà nell’arrivare nell’immediato a nomi come Haaland e Mbappe. La compagine iberica infatti consce bene le possibilità di ingaggiarlo e il movimento che stava per farlo uscire dalla Juve.

Le opzioni sono due per i ‘blancos’: attendere un paio d’anni per arrivare al norvegese o al francese confidando sulle forze attuali, oppure provare subito ad affidarsi ad un attaccante come il 9 della Juventus, indipendentemente dal fatto che Mbappé o Haaland entrino poi nel raggio del Real. Ad ogni modo, al netto di quello che sarà il futuro, Vlahovic dovrà ritrovare gol a grappoli a Torino, ritoccando verso l’alto i numeri attuali che recitano: 10 reti tra coppe e campionato.