Abraham, ora è UFFICIALE: necessario l’intervento

Il centravanti inglese, sostituito nei primi minuti della sfida di campionato per infortunio, è stato prontamente medicato e trasportato in clinica per le cure

A seguito dell’impatto che ha costretto Tammy Abraham ad abbandonare il terreno di gioco dell’Olimpico dopo appena un quarto d’ora dal fischio d’inizio, il calciatore è stato prontamente medicato dallo staff sanitario della Roma.

Il calciatore ha quindi abbandonato in largo anticipo lo stadio, senza poter dare il suo supporto ai compagni di squadra da bordo campo. Lo ha potuto però fare dal letto della clinica, ove è stato trasportato nei minuti seguenti. In sede l’equipe medica ha potuto constatare una “ferita alla palpebra inferiore che ha necessitato di intervento di sutura”.

Abraham ha poi rassicurato i tifosi a mezzo di una storia sul proprio profilo Instagram: “Ringrazio tutti per i messaggi. Starò bene“, si legge. Come noto, le contusioni alla testa vengono monitorate con estrema attenzione sin dai primi istanti in cui avviene il contatto, onde evitare che possano insorgere delle complicanze di grossa entità. Le sue condizioni sembrano tuttavia buone e c’è fiducia sulla sua rapida ripresa.