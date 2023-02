Dybala e non solo: c’è anche il forfait di Abraham, svelato il motivo

La Roma ospita il Verona all’Olimpico: Mourinho senza Dybala e non solo, tutti gli aggiornamenti

La Roma si rituffa sul campionato dopo il ko di Salisburgo nell’andata degli spareggi di Europa League.

Una trasferta europea che ha riconsegnato a Mourinho un Dybala acciaccato e non solo. Questa sera, contro il Verona, va verso il forfait anche Abraham. Nelle ultime ore, infatti, l’attaccante non è stato bene per dei sintomi influenzali e la febbre. Nelle prossime ore sarà rivalutato e si deciderà sul suo impiego.

In bilico c’è anche capitan Pellegrini, che non è al meglio. Per Dybala, invece, si tratta di un sovraccarico al flessore sinistro, ma sono escluse lesioni. L’ex Juve verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma salterà la partita contro i veneti.

Roma-Verona, le condizioni di Dybala, Abraham e Pellegrini

Mourinho proverà a recuperare Abraham: l’inglese ha trascorso la notte a casa e la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso del match.

Stamattina la Roma si è ritrovata a Trigoria. Come per Pellegrini, la partita in notturna (ore 20.45) può essere determinante per avere più ore a disposizione per recuperare. Se l’ex Chelsea non dovesse farcela toccherà a Belotti dal primo minuto. Mourinho è in emergenza per il Verona.