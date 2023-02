Inzaghi: “Ci siamo complicati la vita”. Sottil: “Sono mancati gli episodi”

A San Siro l’Inter guadagna tre punti pesantissimi contro l’Udinese. Tre punti importanti sia per consolidare il secondo posto in campionato, sia per arrivare al meglio alla sfida di Champions League contro il Porto

L’Inter torna a vincere dopo lo scialbo pareggio contro la Sampdoria per 0-0 che ha permesso al Napoli di allungare ancora di più le distanze in classifica e al Milan di recuperare punti.

I nerazzurri si complicano la vita prima di andare nello spogliatoio con l’Udinese che sfrutta una ripartenza e sigla il pareggio con Lovric dopo il rigore di Lukaku. Nel secondo tempo i nerazzurri rischiano di andare sotto con Success che spreca un’occasione al 72′. Neanche un minuto dopo la prodezza di Mkhitaryan e sul finale Lautaro che chiude definitivamente la partita. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato la prestazione in conferenza stampa e ha gettato uno sguardo alla partita contro il Porto in Champions League.

RIPARTENZE – “In allenamento abbiamo lavorato molto sulle ripartenze. Sul gol di Lovric sicuramente potevamo difendere meglio, anche perché l’Udinese è molto brava nelle ripartenze. Spiace perché era stato un bellissimo primo tempo e ci siamo complicati la vita, nel secondo tempo la partita è stata in salita”.

CHAMPIONS LEAGUE – “Stiamo bene, abbiamo recuperato qualche giocatore importante che mi sta aiutando nelle rotazioni quindi guardiamo con fiducia alla Champions, contro un avversario di qualità. Il Porto e Conceicao sono insieme da tanti anni, sappiamo delle difficoltà che ci attendono, ma la prepareremo al meglio.”

PUNTI IN CASA – “È un dato di fatto che in casa facciamo più punti rispetto alla trasferta. Dobbiamo migliorare il percorso esterno. Qui in casa abbiamo fatto tanti punti, ma dobbiamo lavorare meglio in trasferta.”

HANDANOVIC – “Ho dei giocatori che si allenano talmente bene che mi mettono nelle condizioni di fare delle scelte difficili. Nel limite del possibile voglio impiegare tutti i giocatori che mi danno garanzie.”

Sottil, tra Conference League e le condizioni di Ebosse

Da parte dell’Udinese un’ottima prestazione contro una squadra di maggiore qualità. Queste le parole dell’allenatore Andrea Sottil.

CONFERENCE ED EBOSSE – “Settimo posto? Dobbiamo giocare partita per partita poi vedremo dove saremo. Questo è il nostro obiettivo, sappiamo che per raggiungere le zone Europa dobbiamo combattere con squadre molto forti. Ma anche stasera l’Udinese ha dimostrato di voler essere protagonista. Ha fatto una buona partita contro un’Inter forte e corazzata. Nel secondo tempo ho puntato sulle ripartenze, dobbiamo essere più cattivi. Ebosse ha una leggera distorsione al ginocchio. È presto per dire come sta, bisogna valutare l’entità dell’infortunio.”

ANDATA E RITORNO – “All’andata è stata una partita diversa. L’Inter oggi è stata una squadra molto forte, ma l’Udinese con un buon pressing l’ha messa in difficoltà. La nostra identità c’è stata anche oggi. Ci sono mancati gli episodi.”

RAMMARICO – “Il rammarico è non aver fatto gol. La qualità dell’Inter è alta, è superiore. Ci sta che ti possano mettere in difficoltà. Ma l’Udinese ha giocato alla pari, a testa alta. Quindi l’unico rammarico è non aver segnato.”

UDOGIE – “Per me è super pronto per la Nazionale, per quelle che sono le mie valutazioni e per come lo vedo lavorare. Fa delle cose con una facilità allucinante.”