DIRETTA Serie A, Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio: si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e l’Empoli di Zanetti e quello dell’Arechi’ tra la Salernitana di Sousa e la Lazio di Sarri in tempo reale

La Fiorentina e la Salernitana ospitano rispettivamente l’Empoli e la Lazio in due gare valide per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Due sfide molto delicate che saranno dirette da Prontera di Bologna e da Abisso di Palermo.

Da un lato, nel derby toscano, i viola di Vincenzo Italiano reduci, dal largo successo nei playoff di Conference League in trasferta contro il Braga che la proietta già agli ottavi di finale della terza competizione europea per club, vogliono tornare a vincere anche in campionato dopo le due sconfitte di fila contro Bologna e Juventus per agganciare i ‘cugini’ in classifica a quota 27 punti. Gli azzurri di Paolo Zanetti, invece, puntano ad un risultato positivo per restare a debita distanza dalla terzultima posizione. All’andata finì con un pareggio senza reti.

Dall’altro lato, a Salerno, i granata del nuovo tecnico Paulo Sousa cercano di dare una svolta alla loro stagione dopo i ko contro Juventus e Verona che sono costati la panchina a Nicola per non rischiare di retrocedere in Serie B. Mentre i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono dare seguito alla vittoria di misura sul Cluj in Conference League per restare agganciati al treno del quarto posto che vale la Champions. All’andata i campani espugnarono a sorpresa la Capitale con il risultato di 3-1. Calciomercato.it vi offre i match tra Fiorentina ed Empoli e tra Salernitana e Lazio in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Empoli e Salernitana-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Terzic, Milenkovic, Martinez Quarta, Venuti; Amrabat, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Jovic, Saponara. All. Italiano

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Vilhena, Bradaric; Piatek, Bonazzoli. All. Paulo Sousa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli** punti 62, Inter 47**, Milan** 44, Atalanta** 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese** 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli, Lecce** 27, Fiorentina 24, Sassuolo** 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più