Juventus, la penalizzazione taglia fuori i bianconeri: il giocatore dice no

La penalizzazione della Juventus grava non solo sulla classifica ma anche sul mercato: sfuma un obiettivo bianconero

La Juventus mastica amaro dopo il pareggio con il Nantes, nell’andata dei sedicesimi di Europa League, ma non può fermarsi troppo a rimuginare. Partite in rapida successione per i bianconeri, che sono attesi oggi dalla sfida contro lo Spezia, per provare ad allungare a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato.

Nel match con i liguri, obbligatori i tre punti per tenersi vicini al settimo posto e per preparare al meglio la gara di ritorno con i francesi per passare il turno. In attesa degli sviluppi della giustizia sportiva, per capire quali saranno gli scenari effettivi in campionato e a quali obiettivi si potrà puntare, le coppe sono un palcoscenico in cui provare a farsi valere per la squadra di Allegri, per provare a conquistare un trofeo e raggiungere in maniera ‘alternativa’ l’Europa. Ma gli scenari legati alla penalizzazione per il caso plusvalenze, ad altre eventuali sentenze sfavorevoli dagli altri filoni di indagine e a una possibile squalifica, a fine stagione, da parte dell’Uefa dalle competizioni continentali per le violazioni commesse dal club, rischiano di influire pesantemente sul mercato. Non soltanto nell’ottica di big da dover cedere, ma anche riducendo l’appeal della società piemontese in entrata.

Juventus, Grimaldo si allontana: trattativa interrotta

Da questo punto di vista, alcuni obiettivi potrebbero sfumare. E uno di questi sarebbe Grimaldo, nel mirino da tempo e appetibile in quanto parametro zero a giugno, con il contratto in scadenza con il Benfica. Che però si sarebbe tolto dall’orbita bianconera.

Il quotidiano portoghese ‘Record’ riporta infatti che l’esterno spagnolo era in trattative avanzate con la Juventus in vista della prossima stagione, ma proprio la situazione del club bianconero, con scenari incerti per la prossima annata e ulteriori sviluppi che potrebbero aggravare la posizione della Vecchia Signora, lo avrebbe spinto a tirarsi indietro e a guardare altrove. Molto probabile, secondo la testata lusitana, che a questo punto per lui possa esserci una avventura in Premier League, con le pretendenti che Oltremanica non mancano di certo.