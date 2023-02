La Juve perde le speranze: niente rinnovo e tradimento coi rivali

Potrebbe diventare un’occasione persa per il club bianconero che sperava ancora di poter strappare la firma del forte centrocampista

Dopo l’inaspettato pareggio rimediato all’Allianz Stadium lo scorso giovedì contro il Nantes in una partita dalle mille polemiche, la Juventus si è complicata la vita in vista del match di ritorno di settimana prossima, valevole per l’accesso diretto alle fasi finali di Europa League.

Una competizione che, come sottolineato nei giorni scorsi da Massimiliano Allegri, è diventata di grande importanza per la stagione dei bianconeri. Alla luce della penalizzazione pari a 15 punti in campionato inflitta dalla Corte Federale per il caso plusvalenze, la Juve si è allontanata in classifica dalla lotta per un piazzamento in zona Champions League. Dunque, in attesa del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni, solamente la vittoria dell’Europa League potrebbe garantire un posto nella prossima Champions.

Ad ogni modo, dopo la gara che tanto ha fatto discutere per alcune scelte arbitrali discutibili, tutto si giocherà giovedì prossimo nel ritorno in Francia. In campionato, invece, la squadra di Allegri dovrà vedersela domani pomeriggio alle 18.00 contro lo Spezia, reduce dall’esonero in panchina di Luca Gotti. Nel frattempo, proprio per i bianconeri non giungono buone notizie nemmeno sul fronte del calciomercato.

Calciomercato Juve, si allontana Mount: pronto l’assalto del Liverpool

Una delle grandi opportunità della prossima finestra estiva nel mirino della Juventus, infatti, potrebbe sfuggire da qui a poche settimane.

Si tratta di Mason Mount, calciatore di grande talento cresciuto nel Chelsea ma con un contratto in scadenza nel giugno 2024. Ad oggi, come riportato dal ‘Daily Mail’, non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti; la trattativa tra l’entourage del centrocampista e il club londinese secondo le stesse fonti si sarebbe addirittura complicata.

Uno scenario che avrebbe potuto favorire la Juventus, da sempre grande estimatrice del fantasista. Se non fosse stato però per la concorrenza del Liverpool, deciso invece a ‘scippare’ ai rivali storici uno dei migliori talenti in circolazione nel calcio inglese. Operazione che i ‘Reds’ vorrebbero definire entro la prossima estate, così da poter regalare a Klopp un acquisto di altissimo livello a prezzo di saldo.