Svolta Juve, il big se ne va a fine stagione

Cambiano gli equilibri interni nella Juventus di Massimiliano Allegri. Un big può salutare in anticipo: tutti i dettagli

È il giorno di Spezia-Juve. Dopo il pareggio interno col Nantes, con polemiche finali, i bianconeri ripartono dalla trasferta in Liguria.

Turnover per Allegri che in difesa si affiderà a Rugani. Capitan Bonucci è convocato ma non ancora pronto dal primo minuto, come annunciato dal tecnico alla vigilia: “Bonucci non è ancora in condizioni ottimali. Sta bene ma non è ancora pronto per giocare dall’inizio. È nel gruppo e sono molto contento”. L’allenatore non rinuncerà invece a Danilo, sempre più imprescindibile e leader per questa Juve. “Da quando sono arrivato, ho sentito dire che “o sei della Juventus o no”. La particolarità di questa società è la cultura del lavoro: ogni giorno alzarsi dal letto e avere la voglia di migliorare, sapendo che quello che hai fatto sinora non basta. Questo è l’aspetto più diverso che ho colto qui e che ho imparato a fare mio”, ha recentemente dichiarato il brasiliano.

Pronto il suo rinnovo: “Il rinnovo? Finirà bene. La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti. A me ciò che interessa è lavorare in un posto dove mi trovo bene. Io sento che devo ripagare tutto quello che ho avuto, sarebbe troppo facile andare via e cercare un’altra soluzione. Quattro anni fa quando sono arrivato qui non ero nel miglior momento di forma e la Juve mi ha dato questa grande opportunità dandomi fiducia”.

Calciomercato Juve, le ultime sul futuro di Bonucci

In estate potrebbe così cambiare anche il futuro del capitano bianconero, Leonardo Bonucci.

Il difensore 35enne è in scadenza di contratto nel giugno 2024. Tuttavia, i continui problemi fisici e l’ascesa di Danilo potrebbero portare le parti a ragionare su un addio anticipato e di comune accordo al termine della stagione in corso. Per Bonucci si è già parlato di una possibile avventura in MLS, raggiungendo Chiellini, o nell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.