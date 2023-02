Inter, l’erede di Skriniar arriva con lo scambio

L’Inter si guarda intorno per sostituire il partente Skriniar, la soluzione può arrivare con uno scambio a sorpresa

Il mercato di gennaio si è concluso senza la partenza di Skriniar, rimasto all’Inter ma destinato ugualmente a dire addio al termine della stagione. Il difensore slovacco, in scadenza di contratto, ha detto no al rinnovo e dunque a fine annata saluterà a parametro zero.

Nel frattempo, continuerà a giocare nella difesa a tre della squadra di Simone Inzaghi. La sua professionalità e la sua dedizione alla causa non sono in discussione, anche se gli è stata tolta la fascia di capitano. Nerazzurri che devono naturalmente pensare già da ora al suo sostituto in ottica futura, mentre cercheranno di concludere questa stagione nel migliore dei modi: scudetto lontano, nelle coppe c’è possibilità di avanzare e di fare bene. Occorrerà un giocatore all’altezza della situazione per rimpiazzare quella che è stata una vera e propria colonna dell’Inter di questi anni. Difesa da rifondare, per Marotta, considerando anche il possibile addio di de Vrij, altro giocatore in scadenza di contratto. E starebbe prendendo piede una ipotesi piuttosto interessante dalla Liga spagnola.

Inter, si guarda in Spagna per il dopo Skriniar: idea Gimenez con lo scambio

Nella penisola iberica, il portale ‘Todofichajes.com’ riporta che uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter sarebbe Josè Maria Gimenez. Dal punto di vista fisico e tecnico, l’uruguaiano avrebbe l’identikit perfetto per rimpiazzare Skriniar.

28 anni, in queste stagioni con la maglia dell’Atletico Madrid ha fornito un rendimento di alto profilo. Anche se quest’anno le cose stanno andando diversamente. Anche frenato da qualche problema fisico di troppo, il centrale ha raccolto soltanto 20 presenze e nelle ultime sette gare ufficiali dei ‘Colchoneros’ ne ha giocata soltanto una. Elementi che starebbero spingendo la dirigenza spagnola a valutare un suo addio. L’interessamento dell’Atletico Madrid per Federico Dimarco potrebbe anche far nascere un clamoroso scambio. Il laterale nerazzurro piace molto a Simeone, le valutazioni dei due giocatori sono simili (intorno ai 40 milioni di euro). L’Inter non vorrebbe, in realtà, privarsi di Dimarco anche se lo sviluppo del mercato nel suo insieme potrebbe cambiare le prospettive.