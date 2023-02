Quaranta milioni o Morata: irruzione Atletico in Serie A

Torna in auge Morata per la Serie A, l’Atletico Madrid lo mette sul piatto per un affare clamoroso: il doppio scenario

A piccoli passi, l’Atletico Madrid sta provando a salvare una stagione che si è messa terribilmente in salita. I ‘Colchoneros’, fuori dall’Europa e dalla Coppa del Re e lontanissimi dalla vetta in campionato, hanno ora come unico obiettivo quello di raggiungere almeno il quarto posto per confermarsi in Champions League il prossimo anno.

Pur senza incantare, la squadra di Simeone sta ritrovando un minimo di continuità nella Liga. Cinque risultati utili dopo la sconfitta col Barcellona, un rendimento da tre vittorie e due pareggi non stratosferico, ma sufficiente ad allungare, per il momento, a quattro lunghezze di vantaggio in zona Champions sulla prima inseguitrice, il Betis. Con l’Athletic Bilbao, in trasferta, domani una tappa fondamentale, per un vero e proprio scontro diretto per l’Europa: i baschi sono a sei punti e con un successo riaprirebbero tutti i giochi. L’Atletico tenta di raggiungere l’obiettivo minimo e riflette già sulle mosse legate al futuro. Ancora una volta, con il nome di Alvaro Morata che torna d’attualità per movimenti di mercato. L’attaccante ha siglato 9 reti in stagione in 30 presenze, un rendimento non disastroso ma ancora una volta non proprio consono alle attese.

Morata torna in Italia, l’Atletico lo propone all’Inter: scambio per un gioiello nerazzurro o assalto cash

Ecco che dunque il suo nome viene riproposto sul mercato italiano. In Serie A l’attaccante spagnolo ha dato forse il meglio di sé in questi anni e vedrebbe con favore un nuovo sbarco in Italia.

Come anticipato da Calciomercatoweb.it, Morata potrebbe essere proposto all’Inter per arrivare a Federico Dimarco. L’esterno mancino, in grande crescita, piace molto in Spagna e visto il ‘declassamento’ di Dumfries, finito in panchina e difficilmente in grado di assicurare quella cessione ‘pesante’ che servirebbe alle casse interiste. La proposta dell’Atletico potrebbe essere del cartellino di Morata più 15-18 milioni di euro. Inter che però sarebbe intenzionata, per il suo gioiello, ad ascoltare solamente offerte cash senza contropartite di mezzo, da almeno 40 milioni di euro.