Non è più indispensabile, il nuovo trio non delude: lungo addio da 40 milioni

L’Inter pensa anche al futuro, tra i tanti impegni sul campo. Il destino di un perno nerazzurro potrebbe presto cambiare: addio da 40 milioni

Inter-Udinese ci ha regalato diversi gol e anche un po’ di fatica di troppo per i nerazzurri nel cuore del match. Alla fine, però, sono arrivati tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, in vista della sfida contro il Porto in Champions League.

La Beneamata, intanto, in una stagione che soprattutto in campionato pare andata, si fa diverse domande anche sul futuro della rosa, un futuro che dovrà ripartire da dei capisaldi ben precisi. Fino alla scorsa stagione uno di questi era sicuramente Marcelo Brozovic, ma quest’anno gli infortuni l’hanno costretto a farsi da parte per un bel po’ e l’Inter ha trovato il modo di farne a meno, adattarsi e uscirne con un sistema di gioco nuovo e nuovi interpreti. Ieri sera ci ha dato la prova di quale sia il trio degli irrinunciabili per Simone Inzaghi. Sicuramente Lautaro Martinez che, dalla fascia da capitano ai gol a raffica, si conferma riferimento essenziale dal punto di vista tecnico, tattico e dello spogliatoio. In questa lista finiscono anche Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, bravi a fare ciò che chiede l’allenatore e a gestire il gioco.

Brozovic non è più tra gli intoccabili: cosa succede sul calciomercato

In molti nelle ultime ore stanno parlando del fatto che Brozovic non avesse proprio un’espressione serena quando ha lasciato il campo ieri sera.

Di certo, era dovuta a ciò che stava succedendo in campo e alla frustrazione che ne è derivata, ma non si può ignorare che il croato ora non sia più quel motore intorno a cui gira tutta l’Inter. Il suo livello di prestazioni aumenterà con la crescita della sua condizione fisica, ma attenzione anche al calciomercato. Un profilo come il suo, internazionale e estremamente tecnico, fa gola a tanti e la società per un’offerta da 40 milioni non lo tratterrebbe. Chissà che non possa ripensarci il Barcellona, con cui si è parlato di uno scambio con Franck Kessie, ma la pista potrebbe surriscaldarsi nei prossimi mesi.