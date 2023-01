Scambio Brozovic-Kessie: arriva il primo no

Inter e Barcellona ragionano ad un possibile scambio, ma l’affare si complica: no da parte del big

Ha lasciato l’Italia pochi mesi fa dopo aver contribuito a portare il Milan alla conquista del 19esimo scudetto. Ora Franck Kessie potrebbe tornare in Serie A, stavolta però dagli acerrimi rivali.

Impazza infatti la voce di un possibile scambio tra Kessie e Brozovic che coinvolge il Barcellona e l’Inter. Uno scambio che, come raccolto da Calciomercato.it, il Barcellona sarebbe disposto a fare alla pari, senza conguaglio in favore dei nerazzurri. L’ingaggio dei due è pressoché identico e l’Inter non ha affatto chiuso all’affare. A chiudere però le porte ad un possibile approdo in nerazzurro, sarebbe stato però proprio Franck Kessie.

Inter, Kessie dice ‘No’ allo scambio: vuole restare a Barcellona

Il centrocampista ivoriano infatti, riferiscono dalla Spagna, avrebbe infatti chiuso, almeno per il momento, ad un ritorno in Serie A.

Sull’asse Inter-Barcellona si è parlato anche di un possibile affare che coinvolgesse Depay e Correa. Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, sarebbe stata proprio l’Inter a chiedere uno scambio con il Barcellona che coinvolgesse Brozovic per arrivare non a Depay, ma appunto al giocatore ivoriano. L’operazione però è complessa, proprio perché Kessie avrebbe detto al Barcellona di non voler partire. Il giocatore vuole giocarsi tutte le sue carte in terra catalana, dove dice di trovarsi molto bene. Nonostante non sia una primissima scelta di Xavi, Kessie è felice al Barcellona e si sente valorizzato con la maglia ‘blaugrana’.

Lo stesso Xavi, da parte sua, sarebbe molto felice di accogliere Brozovic, che il tecnico avrebbe individuato come l’erede perfetto di Busquets. Il centrocampista, storica bandiera del club, tra l’altro in scadenza di contratto, è l’unico infatti a non avere attualmente un “cambio” in rosa. Brozovic servirebbe quindi per ricoprire quel ruolo di giocatore davanti alla difesa in grado di dettare i tempi e i ritmi alla squadra. Xavi stima molto il croato, apprezzato per le sue qualità che il tecnico ha potuto ammirare anche durante il Mondiale. Il rifiuto di Kessie rischia però di complicare tutto: pare impossibile, senza uno scambio, che il Barcellona possa fare un tentativo per Brozovic.