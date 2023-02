Stesso modulo ma interpreti diversi: ecco il Milan contro il Monza

Le ultime sulla formazione che Pioli schiererà contro il Monza. Il tecnico rossonero è pronto a cambiare

Poche ore e il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo, per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a giocare in trasferta, alle ore 18.00, contro il Monza di Palladino.

Una partita da vincere, per dare continuità ai successi contro il Torino e il Tottenham e per certificare che la crisi sia ormai un lontano ricordo. Pioli ha trovato nuovi equilibri, con la difesa a tre, e anche domani si ripartirà dal 3-4-2-1. Un modulo che ha permesso al Milan di riavere quelle certezze perse per più di un mese.

Il tecnico, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha confermato che contro il Monza non si cambia idea di gioco. Inevitabile, invece, la sostituzione di qualche calciatore. I primi indiziati a riposare sono dunque i più esperti, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Salvo ripensamenti, dell’ultimo minuto, al centro dell’attacco ci sarà dunque Divock Origi, che all’andata aveva segnato il suo primo gol con la maglia del Milan.

In difesa, con il danese, pronto ad accomodarsi in panchina, sarà Fikayo Tomori a completare la linea a tre con Kalulu e Thiaw, davanti a Ciprian Tatarusanu.

Milan-Monza, la decisione su De Ketelaere

Sugli esterni va verso un turno di riposo Alexis Saelemaekers. L’esterno belga non verrà sostituito da Davide Calabria, out per un problema all’anca, bensì da Junior Messias.

Il brasiliano come quinto a tutta fascia è una possibilità concreta che piace a Pioli, come il tecnico ha confermato in conferenza rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it. Sul lato opposto, chiaramente, un ritrovato Theo Hernandez. A centrocampo, invece, ci saranno ancora Krunic e Tonali, in attesa del ritorno di Bennacer, che non dovrebbe tardare ad arrivare. In avanti, con Rafael Leão sicuro del posto, nei giorni scorsi si è pensato ad un utilizzo dal primo minuto di Charles De Ketelaere ma a poche ore dal calcio d’inizio del match Pioli appare sempre più indirizzato a confermare Brahim Diaz. Per il belga, dunque, si prospetta solo l’ennesimo spezzone di gara.