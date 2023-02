Monza-Milan, doppio annuncio di Pioli: Ibra è pronto ma c’è un nuovo stop

Le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista del match di domani in Brianza. Ecco le sue parole

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli, che domani sarà chiamato ad affrontare il Monza di Palladino.

I rossoneri cercano conferme dopo i successi contro Torino e Tottenham per certificare la fine di una lunga crisi. Il tecnico di Parma in conferenza stampa presenta il match, facendo il solito punto sugli infortuni.

C’era attesa per conoscere soprattutto le condizioni di Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer. Come annunciato dal tecnico solo il difensore inglese sarà a disposizione per la partita di domani: “Tomori ci sarà, l’algerino, invece, no, sente ancora fastidio. Inoltre perdiamo Calabria, out per un problema ai muscoli dell’anca”. Una brutta notizia per Stefano Pioli, che deve fare i conti ancora con l’ennesimo infortunio stagionale.

Il capitano era candidato a giocare dal primo minuto dopo due partite, in cui il tecnico dei Campioni d’Italia gli ha preferito Alexis Saelemaekers. Il belga potrebbe dunque essere ancora il prescelto. Contro Torino e Tottenham l’ex Anderlecht non ha fatto male ma Pioli da lui si aspetta di più: “Alexis – afferma il tecnico rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – deve stare attento a non farsi prendere alle spalle in fase difensiva, perché con Perisic è accaduto un paio di volte. Lui in Belgio giocava da quinto e quindi può farlo. Così come Messias. Entrambi ci possono dare qualcosa di importante nell’uno contro uno in fase offensiva”.

Milan, forze fresche e rebus attacco: le ultime da Milanello

L’ennesimo infortunio non toglie, però, il sorriso a Stefano Pioli, che ha ritrovato la sua squadra con una grande prestazione contro il Tottenham. Tutti i giocatori schierati contro gli Spurs hanno fatto bene ma è impossibile pensare di potersi affidare agli stessi calciatori.

In attacco, ad esempio, servono forze fresche per far rifiatare un Olivier Giroud che martedì ha davvero dato tutto. Origi è pronto ma c’è anche Ibrahimovic che può finalmente giocare qualche minuto: “Ogni giorno che passa migliora la condizione di Zlatan, che domani sarà a disposizione. Divock? E’ pronto ma vediamo che scelte faremo, Olivier sta bene”.

Difficile pensare di vedere, invece, Rafael Leao da centravanti come vorrebbe Berlusconi, anche se Pioli scherzando ha dato ragione al presidente: “Io sono sempre d’accordo con Berlusconi”. Il portoghese sarà, chiaramente, ancora uno dei trequartisti, con la possibilità di svariare.

Domani, dunque, potrebbe davvero essere l’occasione giusta per rivedere Origi dal primo minuto. L’ennesima panchina, invece, non farebbe altro che aumentare i dubbi sul futuro del belga.