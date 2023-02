Pioli non si accontenta e lancia un messaggio a De Ketelaere: “Gli manca solo questo”

Monza-Milan, le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel post partita dell’ U Power Stadium. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rossoneri.

Pur soffrendo soprattutto nella seconda frazione di gioco il Milan è riuscito ad espugnare l’U Power Stadium incamerando tre punti che permettono ai rossoneri di agganciare momentaneamente l’Inter. Ai microfoni di DAZN Stefano Pioli ha passato in rassegna la gara dell’U Power Stadium:

SEGNALI DI CRESCITA – “Quando c’è da difendere bisogna farlo tutti insieme, bisogna farlo con energia. Di positivo c’è sicuramente il fatto che ora siamo in grado di soffrire, siamo ritornati a farlo con energia e intensità. IL Monza ha fatto un buon secondo tempo e noi abbiamo avvertito le fatiche di una settimana impegnativa da un punto di vista mentale e fisico. Avremmo potuto chiuderla senz’altro ma vincendola così è chiaro che diventa una settimana molto positivo la nostra. Solamente lavorando tutti insieme possiamo ritornare a fare risultati.”

MILAN TORNATO QUELLO DI PRIMA? “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo. Dopo la pressione del Monza avremmo dovuto superarla con movimenti più incisivi da parte dei nostri attaccanti. Dobbiamo assolutamente continuare. Avere una compattezza così sta dando buoni risultati e bisogna proseguire su questa strada.

ASPETTI DA MIGLIORARE – “Il passo in più sarebbe una costruzione più precisa, più continua: cercare di palleggiare bene per avere più possibilità di essere pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo muoverci meglio lì davanti. Abbiamo cambiato posizioni in campo. Lavoreremo sulla possibilità di far meglio e costruire la superiorità numerica, lavorando su certe situazioni. Aver vinto tre partite così ci permette di prepararci al meglio in vista della sfida con l’Atalanta.”

COPPIA D’ATTACCO LEAO-ORIGI – “Si tratta di due attaccanti veloci in grado di superare la loro pressione: qualche volta ci siamo riusciti, altre volte no. Avremmo potuto far meglio. La partita è stata buona finché abbiamo avuto energie. Abbiamo incontrato una squadra che sta bene e che sta facendo bene.”

DE KETELAERE – “Penso che gli manchi solo il goal: è giovane, sperava di riuscire a fare di più. Un goal per lui significherebbe tanto ma arriverà: le occasioni le sta avendo. Deve continuare a crederci e a lavorare come sta facendo, il talento c’è.”