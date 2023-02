Errore grave al Var e arbitro licenziato: è UFFICIALE

La svista dell’arbitro potrebbe rivelarsi pesantissima in ottica conquista del campionato. Il comunicato dell’associazione arbitrale

Costa carissimo all’arbitro l’errore grave commesso al Var in occasione della partita andata in scena la scorsa settimana. Con un comunicato, l’associazione dei fischietti ha annunciato il suo addio.

Stiamo parlando di Lee Mason, l’arbitro finito nella bufera perché in Arsenal-Brentford dello scorso 11 febbraio – lui era al VAR – non è intervenuto tracciando le linee del fuorigioco nell’azione conclusasi con il gol del pareggio firmato Toney. Gol da annullare per fuorigioco e che invece è stato convalidato, ‘condannando’ la squadra di Arteta a un pareggio che pesa molto – e potrebbe pesare tantissimo a fine stagione vista la lotta punto a punto tra i ‘Gunners’ e il Manchester City – in ottica conquista del campionato.

Errore pesantissimo, Mason lascia il PGMOL: “Comune accordo”

“Il PGMOL conferma che il video assistente arbitro Lee Mason ha lasciato l’organizzazione di comune accordo“, esordisce la nota dell’associazione arbitrale inglese.

“Lee è stato arbitro della Premier League per 15 anni, periodo in cui ha supervisionato 287 partite di massima serie. La sua carriera nel calcio professionistico ha visto il 51enne arbitrare in oltre 500 partite dopo essere passato alla Football League nel 1998. Vorremmo ringraziare Lee per il suo servizio dedicato al calcio professionistico e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.