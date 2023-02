Inter-Udinese, infortunio al ginocchio: esce dal campo in lacrime

Costretto ad abbandonare il campo dopo un serio infortunio nel corso di Inter-Udinese: l’entità del guaio fisico.

L’Inter sta momentaneamente conducendo le operazioni contro l’Udinese. A decidere è il goal di Romelu Lukaku, che dopo aver avuto una seconda chance dal dischetto è riuscito a battere Silvestri e a portare in vantaggio i suoi.

La rete dell’attaccante belga ha legittimato una supremazia territoriale dell’Inter piuttosto netta. La compagine di Inzaghi aveva creato i presupposti per passare in vantaggio in diverse circostanze. I nerazzurri stanno intessendo interessanti trame di gioco, riuscendo a trovare sbocchi verticali con una certa continuità. I friulani, però, non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale e stanno provando a ritagliarsi le proprie occasioni sfruttando soprattutto le proprie bocche da fuoco offensive.

Inter-Udinese, infortunio per Ebosse: altra tegola per Sottil

Al dodicesimo minuto Sottil era stato costretto a varare un cambio a causa del grave infortunio accorso a Ebosse. Dopo uno scontro di gioco con Lukaku, infatti, il difensore dei friulani ha abbandonato il campo sulle sue gambe ma visibilmente dolorante. Problema al ginocchio per Ebosse che si è avvicinato alla sua panchina in lacrime.

La dinamica dell’episodio purtroppo ha fatto subito temere il peggio. Ebosse ha provato a stringere i denti salvo poi ritornare sui suoi passi ed avvicinarsi alla panchina per chiedere il cambio. Sospetto problema al ginocchio per il difensore friulano che verosimilmente nel corso delle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali del caso per capire l’entità con maggior precisione l’entità del guaio fisico subito. Vi terremo aggiornati nel caso in cui trapelassero comunicati ufficiali nel corso delle prossime ore. Al posto di Ebosse, che comunque si stava disimpegnando piuttosto bene nel segmento iniziale di gara, è entrato Masina.